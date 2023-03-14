В Уфе задержали четырёх мошенников, обманом присваивавших себе деньги пенсионеров

Роль задержанных молодых людей состояла в том, чтобы выезжать на указанные адреса и забирать у граждан деньги. Изначально этим занимался лишь один из парней, но позднее к нему присоединились трое его знакомых. Их возраст оставил от 17 до 19 лет.