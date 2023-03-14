В Уфе задержали четырёх мошенников, обманом присваивавших себе деньги пенсионеров

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Уфе задержали группу мошенников, обманом присваивавших себе средства граждан пенсионного возраста. Возраст пострадавших варьировался от 72 до 89 лет, в то время, как некоторые из мошенников ещё не достигли совершеннолетия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сообщается, что злоумышленники действовали по так называемой схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерам по телефону сообщали, что их родственник якобы попал в ДТП требовали денежные средства для «урегулирования вопроса с правоохранительными органами». Доверчивые пенсионеры отдавали названные злоумышленниками суммы.
Роль задержанных молодых людей состояла в том, чтобы выезжать на указанные адреса и забирать у граждан деньги. Изначально этим занимался лишь один из парней, но позднее к нему присоединились трое его знакомых. Их возраст оставил от 17 до 19 лет.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают причастность молодых людей к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.