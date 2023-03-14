В Уфе строительная компания из Казани сорвала ремонт школы

Он также обращает внимание, что в организации числятся всего четыре работника, в числе которых и директор, а весь комплекс работ нужно выполнить за полгода. Это, по его мнению вызывает сомнение, что организация успеет завершить ремонт в сроки, предусмотренные в программе модернизации школьного образования.