В Уфе строительная компания из Казани сорвала ремонт школы

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
Республиканский инженерный лицей-интернат, расположенный в Орджоникидзевском районе Уфы, подвел итоги конкурса на капремонт учебных корпусов в рамках приоритетного регионального проекта «модернизация школьной системы образования». Начальная максимальная цена закупки составляла 207 млн рублей. Победителем конкурса признали казанскую компанию «Эва-строй», снизившую стоимость работ всего на 10 тысяч рублей.
Действия конкурсной комиссии обжаловал другой участник закупки — уфимское «Д-Арт». Его директор указал, что компания снизила стоимость контракта почти на 800 тысяч рублей, однако ее опыт оценили ниже. Между тем конкурент-победитель торгов предоставил данные о якобы исполненных ранее 144 договорах стоимостью не менее 41,4 млн рублей.
«Если учесть 144 договора с минимальной стоимостью 41,4 млн рублей, то выручка „Эва-строй“ должна составлять не менее 596 млрд рублей», — указал руководитель уфимской компании.
Однако по приведенным им данным выручка предприятия с 2015 года немного превышает 60 млн рублей.
«Указанное означает, что опыт „Эва-строй“ не соответствовал минимальным критериям», — отметил руководитель.
Он также обращает внимание, что в организации числятся всего четыре работника, в числе которых и директор, а весь комплекс работ нужно выполнить за полгода. Это, по его мнению вызывает сомнение, что организация успеет завершить ремонт в сроки, предусмотренные в программе модернизации школьного образования.
По мнению заявителя, победитель закупки был определен неверно, победителем должна была стать его компания, предложившая лучшую цену и имеющая больший опыт подобных работ.
В свою очередь комиссия УФАС установила, что «Эва-строй» представил договоры по капитальному ремонту помещений административного здания в Екатеринбурге. По указанному адресу находится ТРЦ «Гринвич», директором его является Д. Сарапульцев. При этом в заявке нет информации о заключении договоров с директором ТРЦ «Гринвич».
«Все указанные договоры имеют одинаковую стоимость, изменены только реквизиты договоры. Данное обстоятельство указывает на наличие признаков недостоверной информации», — заключили в антимонопольном ведомстве.
Предоставление участником закупки заведомо недостоверных сведений, которые позволили ему одержать победу в проводимой закупке, является недобросовестной конкуренцией, говорится в решении УФАС.
На этом основании комиссия постановила отменить результаты конкурса и рассмотреть заявки участников в учетом выявленных нарушений. Решение УФАС может быть обжаловано в течение трех месяцев. В случае если компания направит иск в суд, это может повлиять на затягивание сроков ремонта школы-интерната.
Как сообщал Mkset ранее, в Башкирии за последние годы неоднократно срывались сроки ремонта и строительства школ. Из-за этого для многих школьников учебный год-2022 начался в чужих школах. Некоторые даже были вынуждены получать «коридорное» образование. Власти ссылались на нерадивых подрядчиков и даже на санкции.