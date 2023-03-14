В Уфе памятнику архитектуры «Усадьба Сергеева» ветром сорвало навес над подъездом

Напомним, дома-памятники в Уфе регулярно попадают в поле зрения СМИ. Порой случаются и кажущиеся невероятными истории. Так в феврале объект культурного наследия «Особняк Якушевых» в Уфе пострадал после того, как в него въехал автобус. В начале марта Mkset писал и об очень странной истории из другого дома-памятника. Там жителей принуждают провести капремонт за свой счет, несмотря на то, что делать это с ОКН запрещено законом.