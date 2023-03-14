В Уфе памятнику архитектуры «Усадьба Сергеева» ветром сорвало навес над подъездом

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
На странице главы Башкирии Радия Хабирова 14 марта раздаются отголоски вчерашнего разгула стихии, бушевавшего и в Уфе. Владислав Е. опубликовал в комментариях под постом у главы состояние козырька над подъездом дома-памятника, который сделали по просьбе жителей.
— Зенцова, 77. Просил сделать козырек, сделали. Вчера оторвало. Почему? Потому что из проф трубы надо это было сделать, нарезать, зачистить, покрасить, а не вешать этот позор в центральном районе столицы! — возмутился горожанин.
Между тем дом по адресу улица Зенцова дом 77, расположенный в Ленинском районе является объектом культурного наследия, памятником истории и культуры регионального значения «Усадьба Сергеева».
Кроме того в документе, который закрепляет статус дома как ОКН сказано, что в границах территории объекта запрещается установка на главных фасадах и крыше объекта кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования. Также запрещена и установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, за исключением восстановления утраченных.
Чем в данном доме явилась конструкция над подъездом — без экспертов не узнаешь. Но и она показала крайнюю хрупкость. Хватило ветра для того, чтобы она получила повреждения.
Управляющей компанией данного дома является УК «Ленинский». В юридическом отделе компании суть изложенной Владиславом Е. претензии на странице у главы выслушали, но оперативно прокомментировать не смогли, попросив направить официальный запрос. Запрос в управляющую организацию направлен. В УК обратились и сотрудники администрации Ленинского района Уфы , ответившие на комментарий Владислава Е.
Напомним, дома-памятники в Уфе регулярно попадают в поле зрения СМИ. Порой случаются и кажущиеся невероятными истории. Так в феврале объект культурного наследия «Особняк Якушевых» в Уфе пострадал после того, как в него въехал автобус. В начале марта Mkset писал и об очень странной истории из другого дома-памятника. Там жителей принуждают провести капремонт за свой счет, несмотря на то, что делать это с ОКН запрещено законом.