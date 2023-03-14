В Уфе депутата и экс гендиректора оборонзавода подозревают в мошенничестве на миллион

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:55
Депутат Горсовета Уфы, заместитель председателя постоянной комиссии Совета по промышленности, экономическому развитию и инвестициям, предпринимательству и потребительскому рынку и уже бывший генеральный директор Акционерного Общества «Башкирское производственное объединение „Прогресс“» подозревается в уголовном преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенные лицом сиспользованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Следствие полагает, что в августе 2021 года еще будучи гендиректором «Прогресса» Тимиров заключил с подконтрольной ему коммерческой организацией договоры на разработку и поставку программного обеспечения для завода на сумму более 1,7 млн рублей, а впоследствии подписал акты приема-передачи выполненных работ. Но договоры эти были фиктивными, так как разработкой в действительности занимались сотрудники заказчика.
Вырученные таким путем деньги подозреваемый по версии следствия обналичил и похитил, однако именно на хищении он и попал в поле зрения оперативников УФСБ.
Дело против депутата еще расследуется следственным отделом по Советскому району Уфы, правоохранителям предстоит установить все обстоятельства преступления, в котором подозревается чиновник.
Тимиров не первый депутат Горсовета Уфы, который стал фигурантом уголовного дела. Не так давно на финишную прямую вышло дело бенефициара ГК "Госстрой" Кирилла Бадикова, который также занимал депутатское кресло в Горсовете Уфы. Сейчас он уже год находится в следственном изоляторе. Как сообщала в марте пресс-служба Следкома по Башкирии уже в скором времени дело Бадикова и еще двух топ-менеджеров будет передано в суд.