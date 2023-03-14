В Уфе депутата и экс гендиректора оборонзавода подозревают в мошенничестве на миллион

Тимиров не первый депутат Горсовета Уфы, который стал фигурантом уголовного дела. Не так давно на финишную прямую вышло дело бенефициара ГК "Госстрой" Кирилла Бадикова, который также занимал депутатское кресло в Горсовете Уфы. Сейчас он уже год находится в следственном изоляторе. Как сообщала в марте пресс-служба Следкома по Башкирии уже в скором времени дело Бадикова и еще двух топ-менеджеров будет передано в суд.