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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Башкирии за 2022 год снизились цены на первичное и вторичное жилье

14 марта 2023, 07:34
Фото: Антон Засимов / 1MI
Данные об изменениях цен публикует Росстат

Росстат публикует данные об индексе цен на первичное и вторичное рынках жилья за 2022 год. 

— Индекс цен на рынке жилья — относительный показатель динамики цен, характеризующий изменение во времени общего уровня цен продаж на сопоставимую по качеству жилую недвижимость, — Росстат.

Показатели по состоянию на третий квартал 2021 года на первичном рынке в Башкирии составили 105,6%, на вторичном рынке — 105,9%. В 2022 году оба показателя снизились. В третьем квартале 2022 года индекс цен на первичном рынке составил 102,7%, на вторичном — 102,3%.

Ранее мы уже рассказывали каким был год по данным Росстата. Например, по данным статистики в Башкирии стали больше умирать, а женятся в республике реже и разводятся чаще чем в Татарстане.

#Азамат Нухов#Общество#Экономика
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