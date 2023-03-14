В Башкирии за 2022 год снизились цены на первичное и вторичное жилье

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Росстат публикует данные об индексе цен на первичное и вторичное рынках жилья за 2022 год.
— Индекс цен на рынке жилья — относительный показатель динамики цен, характеризующий изменение во времени общего уровня цен продаж на сопоставимую по качеству жилую недвижимость, — Росстат.
Показатели по состоянию на третий квартал 2021 года на первичном рынке в Башкирии составили 105,6%, на вторичном рынке — 105,9%. В 2022 году оба показателя снизились. В третьем квартале 2022 года индекс цен на первичном рынке составил 102,7%, на вторичном — 102,3%.
Ранее мы уже рассказывали каким был год по данным Росстата. Например, по данным статистики в Башкирии стали больше умирать, а женятся в республике реже и разводятся чаще чем в Татарстане.