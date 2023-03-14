В Башкирии за 2022 год снизились цены на первичное и вторичное жилье

Показатели по состоянию на третий квартал 2021 года на первичном рынке в Башкирии составили 105,6%, на вторичном рынке — 105,9%. В 2022 году оба показателя снизились. В третьем квартале 2022 года индекс цен на первичном рынке составил 102,7%, на вторичном — 102,3%.