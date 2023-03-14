В Башкирии число пользователей VoWiFi билайна выросло более чем в 1,5 раза

Для активации технологии нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Кроме того, рекомендуется обновить СИМ-карту, если она была куплена до 2016 года (если СИМ-карта была выпущена до 2016 года и после этого не менялась, то, скорее всего, она не работает в сети 4G LTE; поменять ее можно в любом офисе билайна).