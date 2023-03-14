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Сеть «Пятерочка» анонсировала новую акцию

14 марта 2023, 05:00
Фото: ТС «Пятёрочка»
Начиная с 14 марта и по 29 мая 2023 года торговая сеть «Пятерочка» проведет новую накопительную акцию, в рамках которой покупатели могут собрать коллекцию итальянских ножей Pininfarina.

По условиям акции покупатели во всех магазинах сети могут приобрести итальянские ножи по цене от 99 рублей. Для этого им нужно накопить определенное количество электронных наклеек с картой программы лояльности «X5 Клуб». Коллекция Pininfarina включает шесть ножей из нержавеющей стали, предназначенных для разных задач: чистки овощей и фруктов, нарезки мяса, разделки рыбы.

Одна электронная наклейка начисляется за покупки на 200 рублей в чеке. При накоплении 40 наклеек покупатель может приобрести нож со скидкой от 65%, а за 80 наклеек – по цене всего от 99 рублей в зависимости от типа ножа. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров – партнеров акции. Они помечаются на полках в магазинах специальными стопперами.

Информация о количестве накопленных наклеек содержится в самом чеке и в личном кабинете покупателя. Приобрести наборы можно и за полную стоимость, которая варьируется от 1699 до 2999 рублей.

Более подробная информация об акции, правилах участия и сроках проведения на сайте nozhi.5ka.ru

 

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