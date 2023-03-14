Сеть «Пятерочка» анонсировала новую акцию

Одна электронная наклейка начисляется за покупки на 200 рублей в чеке. При накоплении 40 наклеек покупатель может приобрести нож со скидкой от 65%, а за 80 наклеек – по цене всего от 99 рублей в зависимости от типа ножа. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров – партнеров акции. Они помечаются на полках в магазинах специальными стопперами.