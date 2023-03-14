Сеть «Пятерочка» анонсировала новую акцию

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По условиям акции покупатели во всех магазинах сети могут приобрести итальянские ножи по цене от 99 рублей. Для этого им нужно накопить определенное количество электронных наклеек с картой программы лояльности «X5 Клуб». Коллекция Pininfarina включает шесть ножей из нержавеющей стали, предназначенных для разных задач: чистки овощей и фруктов, нарезки мяса, разделки рыбы.
Одна электронная наклейка начисляется за покупки на 200 рублей в чеке. При накоплении 40 наклеек покупатель может приобрести нож со скидкой от 65%, а за 80 наклеек – по цене всего от 99 рублей в зависимости от типа ножа. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров – партнеров акции. Они помечаются на полках в магазинах специальными стопперами.
Информация о количестве накопленных наклеек содержится в самом чеке и в личном кабинете покупателя. Приобрести наборы можно и за полную стоимость, которая варьируется от 1699 до 2999 рублей.
Более подробная информация об акции, правилах участия и сроках проведения на сайте nozhi.5ka.ru
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