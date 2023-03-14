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«Позорище и дурной знак»: соцсети об упавшем куполе минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе

14 марта 2023, 06:48
Фото: 1MI
Громкое происшествие в Уфе с падением купола одного из минаретов мечети-долгостроя активно обсуждают пользователи соцсетей.

Вчера, 13 марта, со знаменитого долгостроя Башкирии, скрытого за баннерами имитирующими фасад, рухнул купол одного из минаретов. Обошлось без жертв, а здание самое мечети осталось без повреждений. В совете по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии пообещали купол восстановить в «ближайшие недели».

Ожидаемо, что соцсети «взорвались» реакциями на новость о начавшемся разрушении в так и не построенной мечети.

В целом лейтмотивом большинства комментариев были сообщения «Позор» и «Дурной знак». Пользователи соцсетей выражали крайнее негодование происшествием, особенно под постами с видео, где купол минарета уже лежал на земле и становились понятны масштабы повреждений.

так купол выглядел на земле, его размеры впечатляюттак купол выглядел на земле, его размеры впечатляют
а так мечеть выглядит после происшествияа так мечеть выглядит после происшествия
так купол выглядел на земле, его размеры впечатляют
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Artur T как и многие другие пользователи увидел в случившемся знак — «Охохо, даже силы природы призывают достроить!!! Позорище…» — написал мужчина.

Пользователь под ником R K справедливо вспомнила о том, что мечеть Ар-Рахим не единственный недострой в Уфе.

«Церковь на российской не достроена, мечеть самая крупная в Европе не доделана. Что-нибудь до конца доводят у нас????» — прозвучал вполне резонный вопрос.

«Какое позорище, честно, в мусульманской республике не могут решить вопрос и достроить. Скоро она по кускам развалится. Какой стыд» — возмутилась Анастасия.

Камилла Е философски отметила, что «то, что не функционирует как положено, со временем отмирает».

Азат Р. как и многие другие пользователи в комментариях иронизирует о том, что лакомому кусочку земли есть куда более выгодное применение.

«Давно пора снести этот долгострой и построить на этом месте что-то более рентабельное, очередной ЖК например», — пишет мужчина.

Марина проводит сравнительный анализ и с ней трудно спорить.
«Это знак свыше, на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической бомжатник (речь идет о памятнике архитектуре и объекте культурного наследия усадьбе полицмейстера Бухартовского — прим.ред.) сгоревший на соплях держится, особенно, крыша сгоревшая, но не улетела. А тут минарет у новой мечети… этож как нужно было строить. и из каких материалов?!» — задает девушка вопрос на который вряд ли услышит ответ

Надежда Б. полагает, что «святыня простояла и ещё простоит, за то колесо обозрение третье хотят построить, на него же бюджет есть, а что мечеть? Когда-нибудь достроится».

Упавший купол повредил не только баннер скрывавший недостроенный фасад, но и строительные леса
Фото: МЧС России по Башкирии

Эдвард считает произошедшее печальным зрелищем.

«Это как немой укор здание стоит на въезде в Уфу. Памятник сродни Салавату Юлаеву, никому не нужный и забытый. Столько строят, готовы снести что угодно лишь бы дом воткнуть, ну, а это достроить — это лишняя трата денег пустая, как за хаты бабки не вернешь ведь», — высказывает свое мнение мужчина.

Наиля Х. высказывается весьма жестко называя мечеть кровоточащим долгостроем и лицом руководителя мусульманского региона.

Kidger иронизирует, что упавший купол это начавшийся демонтаж, но переводит комментарий в серьезное русло.

«Вообще неплохо бы достроить. Все таки на видном месте города стоит, намекает на безразличие властей к стройке культурных объектов», — считает он.

«Зато памятники строит» — многозначительно улыбается скобочкой Рустам И.

Марина думает наперед и полагает, что мечеть уже показала себя небезопасным местом.

«Небезопасное место получается для молитвы. хорошо, что сейчас упал, а не тогда, когда бы там были люди. Всевышний предупредил о том, что некачественно построили», — полагает она.

«Это знак нашим башкирским руководителям», — предупреждает Наиля, такого же мнения придерживаются около как минимум 50 комментаторов только в одном паблике.

«Достройте уже эту мечеть или снесите. От стыда мечеть сама пытается самоликвидироваться», — требует Leisan

Пользователь или пользовательница Фыр пишет, что правительство не отвечает за строительство мечетей, храмов и прочих религиозных зданий, но в диалог с ней вступает Флюра, предоставляя контраргументы.

«А кто отвечает? Кадыров какую мечеть построил, Шаймиев тоже, Стыд какой, на всякую фигню, салюты, елки по 18 миллионов, концерты всякие тратят деньги», — негодует женщина.

В Уфе ветром снесло купол минарета мечети Ар-Рахим
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол
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