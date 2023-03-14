«Позорище и дурной знак»: соцсети об упавшем куполе минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Марина проводит сравнительный анализ и с ней трудно спорить.

«Это знак свыше, на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической бомжатник (речь идет о памятнике архитектуре и объекте культурного наследия усадьбе полицмейстера Бухартовского — прим.ред.) сгоревший на соплях держится, особенно, крыша сгоревшая, но не улетела. А тут минарет у новой мечети… этож как нужно было строить. и из каких материалов?!» — задает девушка вопрос на который вряд ли услышит ответ