«Позорище и дурной знак»: соцсети об упавшем куполе минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Вчера, 13 марта, со знаменитого долгостроя Башкирии, скрытого за баннерами имитирующими фасад, рухнул купол одного из минаретов. Обошлось без жертв, а здание самое мечети осталось без повреждений. В совете по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии пообещали купол восстановить в «ближайшие недели».
Ожидаемо, что соцсети «взорвались» реакциями на новость о начавшемся разрушении в так и не построенной мечети.
В целом лейтмотивом большинства комментариев были сообщения «Позор» и «Дурной знак». Пользователи соцсетей выражали крайнее негодование происшествием, особенно под постами с видео, где купол минарета уже лежал на земле и становились понятны масштабы повреждений.
Artur T как и многие другие пользователи увидел в случившемся знак — «Охохо, даже силы природы призывают достроить!!! Позорище…» — написал мужчина.
Пользователь под ником R K справедливо вспомнила о том, что мечеть Ар-Рахим не единственный недострой в Уфе.
«Церковь на российской не достроена, мечеть самая крупная в Европе не доделана. Что-нибудь до конца доводят у нас????» — прозвучал вполне резонный вопрос.
«Какое позорище, честно, в мусульманской республике не могут решить вопрос и достроить. Скоро она по кускам развалится. Какой стыд» — возмутилась Анастасия.
Камилла Е философски отметила, что «то, что не функционирует как положено, со временем отмирает».
Азат Р. как и многие другие пользователи в комментариях иронизирует о том, что лакомому кусочку земли есть куда более выгодное применение.
«Давно пора снести этот долгострой и построить на этом месте что-то более рентабельное, очередной ЖК например», — пишет мужчина.
Марина проводит сравнительный анализ и с ней трудно спорить.
«Это знак свыше, на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической бомжатник (речь идет о памятнике архитектуре и объекте культурного наследия усадьбе полицмейстера Бухартовского — прим.ред.) сгоревший на соплях держится, особенно, крыша сгоревшая, но не улетела. А тут минарет у новой мечети… этож как нужно было строить. и из каких материалов?!» — задает девушка вопрос на который вряд ли услышит ответ
Надежда Б. полагает, что «святыня простояла и ещё простоит, за то колесо обозрение третье хотят построить, на него же бюджет есть, а что мечеть? Когда-нибудь достроится».
Эдвард считает произошедшее печальным зрелищем.
«Это как немой укор здание стоит на въезде в Уфу. Памятник сродни Салавату Юлаеву, никому не нужный и забытый. Столько строят, готовы снести что угодно лишь бы дом воткнуть, ну, а это достроить — это лишняя трата денег пустая, как за хаты бабки не вернешь ведь», — высказывает свое мнение мужчина.
Наиля Х. высказывается весьма жестко называя мечеть кровоточащим долгостроем и лицом руководителя мусульманского региона.
Kidger иронизирует, что упавший купол это начавшийся демонтаж, но переводит комментарий в серьезное русло.
«Вообще неплохо бы достроить. Все таки на видном месте города стоит, намекает на безразличие властей к стройке культурных объектов», — считает он.
«Зато памятники строит» — многозначительно улыбается скобочкой Рустам И.
Марина думает наперед и полагает, что мечеть уже показала себя небезопасным местом.
«Небезопасное место получается для молитвы. хорошо, что сейчас упал, а не тогда, когда бы там были люди. Всевышний предупредил о том, что некачественно построили», — полагает она.
«Это знак нашим башкирским руководителям», — предупреждает Наиля, такого же мнения придерживаются около как минимум 50 комментаторов только в одном паблике.
«Достройте уже эту мечеть или снесите. От стыда мечеть сама пытается самоликвидироваться», — требует Leisan
Пользователь или пользовательница Фыр пишет, что правительство не отвечает за строительство мечетей, храмов и прочих религиозных зданий, но в диалог с ней вступает Флюра, предоставляя контраргументы.
«А кто отвечает? Кадыров какую мечеть построил, Шаймиев тоже, Стыд какой, на всякую фигню, салюты, елки по 18 миллионов, концерты всякие тратят деньги», — негодует женщина.