Офис компании Wildberries в Москве осаждают из-за новой системы штрафов

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Владелица одного из пунктов выдачи заказов рассказала о ежедневных штрафах, которые в десять раз превышают уровень их доходов. Кроме того, они не согласны с коллективной ответственностью за товар. Об этом информирует RT.
Она отметила, что с августа в Wildberries действует штраф для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. При этом штраф невозможно оспорить.
А на минувшей неделе размер санкций достиг 100%.