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Posted Сегодня, 19:27

Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Офис компании Wildberries в Москве осаждают из-за новой системы штрафов

Сегодня, 19:27
Владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries осаждают московский офис компании в связи с новыми условиями работы, сообщают РИА Новости.

Владелица одного из пунктов выдачи заказов рассказала о ежедневных штрафах, которые в десять раз превышают уровень их доходов. Кроме того, они не согласны с коллективной ответственностью за товар. Об этом информирует RT.

Она отметила, что с августа в Wildberries действует штраф для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. При этом штраф невозможно оспорить.

А на минувшей неделе размер санкций достиг 100%.

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