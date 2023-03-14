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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Оборот предприятий общепита в Башкирии за год вырос на пять миллиардов рублей

14 марта 2023, 10:32
Фото: 1MI
Подобная тенденция отмечается уже в течение нескольких лет.

По итогам 2022 года в Башкирии оборот общественного питания в заведениях общепита составил 32,4 миллиарда рублей. При подсчете учитываются кафе, бары и рестораны. Данные следуют из отчета Росстата по итогам прошлого года.

В 2021 году выручка заведений составила 27,25 миллиарда рублей. Таким образом, за год показатели выросли на 5,15 миллиарда рублей.

В 2020 году, когда в России действовал режим самоизоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса, выручка заведений общепита ожидаемо снизилась. Так, в Башкортостане она составила 23,69 миллиарда рублей.

Отметим, что после снятия локдауна региональные власти самостоятельно устанавливали правила и режим работы общественных мест. В Башкортостане действовало ограничение на количество посетителей в заведениях, наряду с этим власти также рекомендовали отказаться от проведения предновогодних корпоративов.

 

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#Азамат Нухов#Общество#Экономика
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