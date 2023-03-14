Оборот предприятий общепита в Башкирии за год вырос на пять миллиардов рублей

Отметим, что после снятия локдауна региональные власти самостоятельно устанавливали правила и режим работы общественных мест. В Башкортостане действовало ограничение на количество посетителей в заведениях, наряду с этим власти также рекомендовали отказаться от проведения предновогодних корпоративов.