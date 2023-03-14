Оборот предприятий общепита в Башкирии за год вырос на пять миллиардов рублей

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
По итогам 2022 года в Башкирии оборот общественного питания в заведениях общепита составил 32,4 миллиарда рублей. При подсчете учитываются кафе, бары и рестораны. Данные следуют из отчета Росстата по итогам прошлого года.
В 2021 году выручка заведений составила 27,25 миллиарда рублей. Таким образом, за год показатели выросли на 5,15 миллиарда рублей.
В 2020 году, когда в России действовал режим самоизоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса, выручка заведений общепита ожидаемо снизилась. Так, в Башкортостане она составила 23,69 миллиарда рублей.
Отметим, что после снятия локдауна региональные власти самостоятельно устанавливали правила и режим работы общественных мест. В Башкортостане действовало ограничение на количество посетителей в заведениях, наряду с этим власти также рекомендовали отказаться от проведения предновогодних корпоративов.