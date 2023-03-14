Новый закон может привести к разорению ювелирной отрасли РФ

По мнению представителей отрасли, закон необходимо доработать и детально проработать в вопросе отмены специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли. В июле прошлого года Министерство экономического развития направило в Минфин служебную записку, в которой выразило необходимость детальной проработки вопроса отмены специальных налоговых режимов для ювелирной промышленности и предложило отложить вступление ФЗ-47 в силу на два года. При этом неизвестно, услышали ли это предложение или документ остался без внимания, но закон уже вступил в силу, и его действие продолжается.