Новый закон может привести к разорению ювелирной отрасли РФ

Posted Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:40
Речь идет о Федеральном законе № 47 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", в соответствии с которым для средних и малых предприятий ювелирной отрасли отменяются специальные налоговые режимы.
Как пишет newizv.ru, свыше девяноста процентов предприятий ювелирной отрасли Российской Федерации относятся к категориям малого и среднего бизнеса. Многие из них занимаются изготовлением уникальных и редких ювелирных украшений, обеспечивая широкий ассортимент изделий. Отмена специальных налоговых режимов уже стала причиной закрытия порядка десяти процентов таких предприятий только за первый месяц текущего года.
Такое нововведение может серьезно навредить малому и среднему бизнесу ювелирной промышленности, которая в сложной экономической ситуации в Российской Федерации уже сталкивается с проблемами. Отметим, что другие отрасли продолжают пользоваться льготными налоговыми режимами, а ювелиры оказались исключением.
Переход на общие основания налогообложения обязует ювелирные предприятия России выплачивать налог государству в размере 33 копеек с каждого рубля для индивидуальных предпринимателей и 40 копеек - для юридических лиц. Налог взимается с выручки, а не с прибыли, без учета расходов на оплату труда, аренду, транспорт, материалы и амортизацию оборудования. Для малых и средних предприятий отрасли налоговое бремя выросло в пять - семь раз.
По мнению представителей отрасли, закон необходимо доработать и детально проработать в вопросе отмены специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли. В июле прошлого года Министерство экономического развития направило в Минфин служебную записку, в которой выразило необходимость детальной проработки вопроса отмены специальных налоговых режимов для ювелирной промышленности и предложило отложить вступление ФЗ-47 в силу на два года. При этом неизвестно, услышали ли это предложение или документ остался без внимания, но закон уже вступил в силу, и его действие продолжается.
По мнению многих экспертов, принятый закон о налогообложении ювелирных предприятий может оказать значительное негативное влияние на малый и средний бизнес в данной отрасли. В том числе это может быть сокращение количества предприятий и сотрудников, снижение товарооборота и выручки предприятий, работающих в смежных отраслях. Это серьезные проблемы, которые могут отразиться на экономике государства.