mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Лед и пламя: Жителей Башкирии ждут ночные заморозки до -15 и дневное тепло до +11

14 марта 2023, 04:30
Фото: 1MI
Правда так существенно потеплеет только в горных районах республики, но в целом по региону температура будет по большей части плюсовой.

Весна не наступает по щелчку, а продолжает выкидывать традиционные мартовские фокусы в виде температурных качелей и неблагоприятных метеорологических явлений, таких как гололед и снежный накат на дорогах. Снег, хоть и мокрый, прогнозируется в Башкирии и сегодня и завтра, лишь в четверг 16 марта осадки в Башкирии прекратятся и дневная температура перейдет в стойкий плюс.

Сегодня, во вторник 14 марта дневная температура будет колебаться вокруг нуля, находясь в диапазоне от — 3 до +2 градусов. Порывистый ветер лишь местами, в целом по республике ветер умеренный, но колючий и пробирающий, так как северо-западный. Снег по юго-западу республики может быть и умеренным

В среду, 15 марта, все тот же, пусть небольшой, но мокрый снег и гололедица. Ветер теплый юго-западный и южный умеренный, однако по северу порывы до сильного. Ночью стабильный минус от -3, до -8, при прояснениях и вовсе зимнии морозы -10, -15, днем -1, +4.

В четверг, 16 марта, наконец прекратятся осадки, а дневная температура будет выше нуля. А в горных районах почти лето — до +11. Ночью -3, до -8, местами до -13.

#Погода#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Позорище и дурной знак»: соцсети об упавшем куполе минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Сегодня, 06:48
В Уфе строительная компания из Казани сорвала ремонт школы
Сегодня, 05:04
Власти Башкирии прокомментировали ситуацию с обрушением купола мечети «Ар-Рахим»
Вчера, 17:15
Массовое ДТП в Уфе: 8 машин пострадало на мосту из-за ям на дорожном полотне
Вчера, 11:20
Олимпийский мишка и Китай: что продается в магазине Zasport который хвалит Хабиров
Вчера, 02:45
Замять дело не получится: мать из Башкирии требует найти виновных в смерти первенца
11 марта 10:54