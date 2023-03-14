Лед и пламя: Жителей Башкирии ждут ночные заморозки до -15 и дневное тепло до +11

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Весна не наступает по щелчку, а продолжает выкидывать традиционные мартовские фокусы в виде температурных качелей и неблагоприятных метеорологических явлений, таких как гололед и снежный накат на дорогах. Снег, хоть и мокрый, прогнозируется в Башкирии и сегодня и завтра, лишь в четверг 16 марта осадки в Башкирии прекратятся и дневная температура перейдет в стойкий плюс.
Сегодня, во вторник 14 марта дневная температура будет колебаться вокруг нуля, находясь в диапазоне от — 3 до +2 градусов. Порывистый ветер лишь местами, в целом по республике ветер умеренный, но колючий и пробирающий, так как северо-западный. Снег по юго-западу республики может быть и умеренным
В среду, 15 марта, все тот же, пусть небольшой, но мокрый снег и гололедица. Ветер теплый юго-западный и южный умеренный, однако по северу порывы до сильного. Ночью стабильный минус от -3, до -8, при прояснениях и вовсе зимнии морозы -10, -15, днем -1, +4.
В четверг, 16 марта, наконец прекратятся осадки, а дневная температура будет выше нуля. А в горных районах почти лето — до +11. Ночью -3, до -8, местами до -13.