Лед и пламя: Жителей Башкирии ждут ночные заморозки до -15 и дневное тепло до +11

Весна не наступает по щелчку, а продолжает выкидывать традиционные мартовские фокусы в виде температурных качелей и неблагоприятных метеорологических явлений, таких как гололед и снежный накат на дорогах. Снег, хоть и мокрый, прогнозируется в Башкирии и сегодня и завтра, лишь в четверг 16 марта осадки в Башкирии прекратятся и дневная температура перейдет в стойкий плюс.