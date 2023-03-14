Глава РЭО Буцаев поддержал строительство экопромышленного парка в Челябинской области

«Сансара» планирует в год перерабатывать 23 000 тонн пластикового мусора (ПЭТ-флекс, ПП). «СимВОЛ» намерен открыть предприятие по регенерации полимеров с ежегодной мощностью 3000 тонн. «Чистый Челябинск» может ежегодно утилизировать 8400 тонн мусора. «Немузеймусора» в год станет утилизировать текстильные изделия в объеме 2000 тонн. «Новаполимер» введет в эксплуатацию производство по регенерации полимеров. Его ежегодную мощность оценивают в 5000 тонн.