Глава РЭО Буцаев поддержал строительство экопромышленного парка в Челябинской области

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Новое предприятие создадут в ходе воплощения в жизнь федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Резиденты экопромышленного парка займутся утилизацией, переработкой, обезвреживанием мусора и вторичных ресурсов, а также наладят выпуск промышленной продукции с использованием вторсырья. Об этом пишет 360tv.ru.
Резидентами экопромышленного парка желают стать ООО «Сансара», ООО «СимВОЛ», ООО «Чистый Челябинск», ООО «Новаполимер» и ООО «Немузеймусора». Объекты оценили примерно в 1,5 миллиарда рублей.
РЭО согласен вложить средства в проект «Сансары» за счет выпуска облигаций после прохождения госэкспертизы. Стоимость составит 1,45 миллиарда рублей, заявил гендиректор оператора Денис Буцаев.
«Сансара» планирует в год перерабатывать 23 000 тонн пластикового мусора (ПЭТ-флекс, ПП). «СимВОЛ» намерен открыть предприятие по регенерации полимеров с ежегодной мощностью 3000 тонн. «Чистый Челябинск» может ежегодно утилизировать 8400 тонн мусора. «Немузеймусора» в год станет утилизировать текстильные изделия в объеме 2000 тонн. «Новаполимер» введет в эксплуатацию производство по регенерации полимеров. Его ежегодную мощность оценивают в 5000 тонн.
Резидентам экопромышленного парка полагаются льготы и остальные меры государственной поддержки. Объект будет открыт в будущем году.
В целом в России появится восемь экопромышленных парков. Они будут расположены в Челябинской области, в Приморье, Краснодарском крае, Ставропольском крае, в Подмосковье, Ленинградской, Нижегородской и Новосибирской областях.