Детали о падении купола мечети, новые авианаправления и перепады температуры в Уфе

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Стало известно, что будет с упавшим куполом минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Как сообщил Mkset бывший генподрядчик строительства — компания «Алтын курай» Ильдар Ишеев, вместо старого купола придется отливать новый. Он отметил, что в результате падения купол деформировался, однако создать новый будет несложно. Напомним, что купол упал с одного из минаретов вечером 13 марта. Происшествие вызвало широкий резонанс среди СМИ и жителей города, некоторые из них увидели в падении купола дурной знак. Подробнее о том, какую реакцию вызвало произошедшее среди жителей республики, Mkset рассказывал здесь.
Уже в конце этого месяца из Уфы начнут летать самолеты в Ереван. Осуществлять рейсы будет компания Red Wings на комфортабельных лайнерах SSJ100. Рейсы из Уфы будут осуществляться по пятницам, из Еревана в Уфу самолеты будут летать по субботам. Первый рейс в столицу Армении запланирован на 31 марта.
В Уфе строительная компания из Казани сорвала ремонт школы. УФАС отменило результаты торгов на ремонт Республиканского инженерного лицея. Причиной стало то, что подрядчик «сочинил» сказку о своем успешном опыте. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Температура воздуха в Башкирии в ближайшее время будет колебаться в пределах от -15 до +11 градусов. Прогнозируется гололед и снежный накат на дорогах, также сегодня и завтра ожидается мокрый снег. Лишь в четверг, 16 марта, осадки в Башкирии прекратятся и дневная температура перейдет в стойкий плюс.