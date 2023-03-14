Детали о падении купола мечети, новые авианаправления и перепады температуры в Уфе

Стало известно, что будет с упавшим куполом минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Как сообщил Mkset бывший генподрядчик строительства — компания «Алтын курай» Ильдар Ишеев, вместо старого купола придется отливать новый. Он отметил, что в результате падения купол деформировался, однако создать новый будет несложно. Напомним, что купол упал с одного из минаретов вечером 13 марта. Происшествие вызвало широкий резонанс среди СМИ и жителей города, некоторые из них увидели в падении купола дурной знак. Подробнее о том, какую реакцию вызвало произошедшее среди жителей республики, Mkset рассказывал здесь.