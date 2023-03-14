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«билайн indoor» получил более 1200 новых точек для трансляции цифрового контента

14 марта 2023, 12:20
Фото: 1MI
Платформа «билайн indoor» получила возможность транслировать цифровую рекламу более чем в 1200 новых точках за счёт интеграции с сетью рекламных экранов в магазинах «Магнит» и «Дикси».

Таким образом, в настоящее время билайн может осуществлять трансляцию рекламы более чем на 10 тысячах экранов, расположенных в многолюдных локациях.

Платформа «билайн indoor» — это решение, позволяющее эффективно управлять рекламными кампаниями, в том числе таргетированными по месту нахождения магазинов, в местах с высокой проходимостью. Это позволяет не только выстраивать эффективную коммуникацию с аудиторией̆, но и дает возможность транслировать ей конверсионные рекламные сообщения.

Благодаря этому представители целевой аудитории получают информацию, которая с высокой долей вероятности соответствует их интересам и предпочтениям.

В будущем реализация проекта по интеграции билайн и «Магнита» позволит использовать возможности и преимущества сети экранов, установленных в магазинах торговых сетей «Магнит» и «Дикси», получать актуальную информацию о доступных экранах данных магазинов, на которых возможно размещение рекламы, запускать рекламные кампании с собственным контентом и расписанием его воспроизведения. Билайн также будет оперативно получать информацию о загруженности устройств в торговых точках и актуальную статистику о трансляциях.

— Наше решение «билайн indoor» представляет собой продукт с едиными стандартами медиапланирования, размещения контента и получения аналитики. Интеграция с «Магнитом» и «Дикси» позволит нам увеличить количество экранов, которые мы предлагаем нашим клиентам для рекламных трансляций и продвижения их продуктов. В свою очередь «Магнит» и «Дикси» сможет увеличить монетизацию своего оборудования за счет привлечения новых клиентов, использующих цифровые сервисы от билайн, — отметил руководитель департамента цифровых продуктов и технологий для ритейла ПАО «Вымпелком» Илья Цесельчук.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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