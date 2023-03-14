«билайн indoor» получил более 1200 новых точек для трансляции цифрового контента

— Наше решение «билайн indoor» представляет собой продукт с едиными стандартами медиапланирования, размещения контента и получения аналитики. Интеграция с «Магнитом» и «Дикси» позволит нам увеличить количество экранов, которые мы предлагаем нашим клиентам для рекламных трансляций и продвижения их продуктов. В свою очередь «Магнит» и «Дикси» сможет увеличить монетизацию своего оборудования за счет привлечения новых клиентов, использующих цифровые сервисы от билайн, — отметил руководитель департамента цифровых продуктов и технологий для ритейла ПАО «Вымпелком» Илья Цесельчук.