«Атомайз»: В РФ рост объема выпусков ЦФА составил 2 млрд рублей за неполный год

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
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Updated Сегодня, 17:49
Об этом сказала в ходе круглого стола в Общественной палате «Цифровые финансовые активы - новый инструмент привлечения ликвидности» Екатерина Фроловичева, гендиректор компании «Атомайз», входящей в группу «Интеррос».
Как сообщила Фроловичева, в минувшем году третьего февраля в реестре информационных систем по ЦФА возник новый оператор. При этом налоговая составляющая проходила течение нескольких месяцев. Таким образом, выпуски ЦФА совершаются меньше года в нашей стране. Об этом информирует ТАСС.
Кроме того, Фроловичева отметила, что на рынке России на данный момент преобладает класс долговых инструментов, но не инвестиционный. По ее мнению, инвестиционные инструменты обгонят долговой класс, в случае если будут созданы комфортные условия, в том числе и налоговые, и для такой функции, как гибридное цифровое право. Она сказала, что такой функции нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. Ни одна существующая функция не позволяет выбрать клиенту, как он хочет погасить свой финансовый инструмент: наличными или остатком определенного актива. На это сейчас есть спрос на нынешнем волатильном рынке.
Следует отметить, что гибридные цифровые права (ГЦП) совмещают в себе свойства ЦФА и утилитарные цифровые права. При этом стейблкоины (без возможности расчетов) и NFT могут быть в качестве гибридных цифровых прав в стране.
Также Фроловичева сказала, что на российском рынке деформировалось доверие инвесторов. И чтобы наполнить площадки ликвидностью, нужно формировать качественные инструменты для привлечения инвесторов. Необходимо серьезно подходить к допуску эмитентов, гарантировать осуществление сделок, обеспечивать уровень устойчивости и надежности, как в случае с банками и брокерами, и быстро браться за интеграцию.
В свою очередь, генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов рассказал о том, какими преимуществами обладают цифровые инструменты. Так, согласно закону о ЦФА, россияне в ближайшем будущем смогут инвестировать в цифровые активы наряду с другими инструментами, такими как активы или облигации. При этом можно избежать рисков, минуя посредников на финансовом рынке.