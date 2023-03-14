«Атомайз»: В РФ рост объема выпусков ЦФА составил 2 млрд рублей за неполный год

Кроме того, Фроловичева отметила, что на рынке России на данный момент преобладает класс долговых инструментов, но не инвестиционный. По ее мнению, инвестиционные инструменты обгонят долговой класс, в случае если будут созданы комфортные условия, в том числе и налоговые, и для такой функции, как гибридное цифровое право. Она сказала, что такой функции нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. Ни одна существующая функция не позволяет выбрать клиенту, как он хочет погасить свой финансовый инструмент: наличными или остатком определенного актива. На это сейчас есть спрос на нынешнем волатильном рынке.