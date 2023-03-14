«Аль-Хиляль» может подписать Месси, если предложит ему большую зарплату

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на испанские СМИ.
Отмечается, что аргентинский игрок согласиться перейти в «Аль-Хиляль», если будет зарабатывать больше форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Сообщается, что отец чемпиона мира в составе сборной Аргентины желает, чтобы его сын получат зарплату не менее 600 миллионов евро в год, в то время как 38-летний португалец получает всего 200 миллионов евро за сезон.
По завершении нынешнего сезона у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Кроме саудовского клуба в аргентинце заинтересована команда из MLS - «Интер Майами».