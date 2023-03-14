mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:38

Published Сегодня, 19:38

Modified Сегодня, 19:38

Updated Сегодня, 19:38

«Аль-Хиляль» может подписать Месси, если предложит ему большую зарплату

Сегодня, 19:38
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на испанские СМИ.

Отмечается, что аргентинский игрок согласиться перейти в «Аль-Хиляль», если будет зарабатывать больше форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Сообщается, что отец чемпиона мира в составе сборной Аргентины желает, чтобы его сын получат зарплату не менее 600 миллионов евро в год, в то время как 38-летний португалец получает всего 200 миллионов евро за сезон.

По завершении нынешнего сезона у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Кроме саудовского клуба в аргентинце заинтересована команда из MLS - «Интер Майами».

Подпишитесь
Стало известно, что будет с куполами недостроенной мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Сегодня, 08:32
«Позорище и дурной знак»: соцсети об упавшем куполе минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Сегодня, 06:48
В Уфе строительная компания из Казани сорвала ремонт школы
Сегодня, 05:04
Массовое ДТП в Уфе: 8 машин пострадало на мосту из-за ям на дорожном полотне
Вчера, 11:20
Олимпийский мишка и Китай: что продается в магазине Zasport который хвалит Хабиров
Вчера, 02:45
Замять дело не получится: мать из Башкирии требует найти виновных в смерти первенца
11 марта 10:54