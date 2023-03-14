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Published Сегодня, 10:06

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31 марта из Уфы начнут осуществлять еженедельные рейсы в столицу Армении Ереван

14 марта 2023, 10:06
Фото: 1MI
Из Уфы в Ереван рейсы будут по пятницам, а обратно по субботам.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов в своем telegram-канале сообщил о еще одном международном направлении, по которому можно будет напрямую улететь из Уфы. На этот раз авиасообщение соединит столицу Башкирии со столицей Армении Ереваном.

Осуществлять рейсы будет компания Red Wings на комфортабельных лайнерах SSJ100. Рейсы из Уфы будут осуществляться по пятницам, из Еревана в Уфу самолеты будут летать по субботам. Для компании направление Уфа-Ереван стало пятым, помимо столицы Армении компания организует полеты в Казахстан, турецкую Анталью и Стамбул, а также в столицу Белоруссии Минск.

Первый рейс из Уфы в Минск отправился 6 марта. За три часа до столицы Белоруссии можно летать еженедельно,

Первый прямой авиарейс из Уфы в Минск запустят 6 марта
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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