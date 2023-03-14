31 марта из Уфы начнут осуществлять еженедельные рейсы в столицу Армении Ереван

Осуществлять рейсы будет компания Red Wings на комфортабельных лайнерах SSJ100. Рейсы из Уфы будут осуществляться по пятницам, из Еревана в Уфу самолеты будут летать по субботам. Для компании направление Уфа-Ереван стало пятым, помимо столицы Армении компания организует полеты в Казахстан, турецкую Анталью и Стамбул, а также в столицу Белоруссии Минск.