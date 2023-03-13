Жилокварталье — уникальный подход к проектированию жилого пространства

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Так ли это на самом деле, мы решили узнать у крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал».
— Более чем за 20 лет работы мы пришли к выводу, что невозможно обеспечить по-настоящему комфортную жизнь, просто построив дома в чистом поле, это обязательно должно быть комплексное освоение территории. Опираясь на свой опыт, мы понимаем, что в реализации проекта нет мелочей. А итоговый результат зависит от качественного выполнения каждого этапа. Поэтому мы не только предусматриваем большую вариативность планировочных решений в рамках одного жилого комплекса, от компактных уютных студий в 6- и 8-этажных домах до больших шикарных коттеджей на собственных участках. Но и применяем общий для всех проектов подход — «Жилокварталье».
— Что вы вкладываете в понятие «Жилокварталье»?
— Концепция «Жилокварталье» — это создание концептуального, многогранного, комплексного продукта, с собственной экосистемой расширяющей зону личного комфорта жильцов от порога их квартиры до размера всего жилого комплекса.
Среди наиболее значимых факторов, определяющих наш подход, нужно выделить высокое качество строительства и подбор качественных и экологичных материалов. Например, для возведения своих проектов мы выбрали керамический кирпич, который прошёл проверку многовековой историей доказав свою надёжность. Также, большое значение мы придаём выбору правильной локации. Все наши ЖК находятся недалеко от города, всего 10-15 минут на машине, для сравнения путь от Черниковки до центра занимает 25-30 минут. Кроме того, рядом со всеми ЖК находятся остановки общественного транспорта, что очень удобно для тех, у кого нет личного автомобиля.
— Мы все привыкли к тому, что все необходимое: школы, магазины, поликлиники и т. д. должны быть рядом, но даже в черте города не все районы могут похвастаться доступностью инфраструктуры. Как этот вопрос решается в ваших жилых комплексах?
— Ещё одним из важных направлений работы в ГК «Жилой Квартал» является обеспечение социальной инфраструктурой. Понимая, что основная часть наших жителей — это семьи с детьми, мы в обязательном порядке продумываем проекты не только с точки зрения наполнения, но и с точки зрения логистического удобства. И реализуем детские и спортивные площадки, парки, магазины, ФАПы, школы и детские сады, прямо на территории загородных жилых комплексов. Поэтому несмотря на то, что вопрос обеспечения школами и детскими садами стоит достаточно остро не только для загорода, но и для жителей некоторых районов Уфы, наши жители не сталкиваются с этой проблемой.
— Современную жизнь невозможно представить без систем электроснабжения, канализации, водоснабжения и т. д., но все мы слышали про проблемы с инженерией в пригороде. Как вы решаете эти вопросы?
— Конечно, инженерные сети играют не менее важную роль в обеспечении высокого уровня комфорта проживания, чем качество стройматериалов или социальная инфраструктура. И понимая это и чувствуя свою социальную ответственность перед жильцами, мы один из немногих застройщиков загородного жилья, который своими силами проектирует, строит и подключает центральную канализацию к домам (ЖК «Михайловка Green 2», ЖК «Зубово Life 2» и т. д. — прим. ред.). Кроме того, мы собственными силами разрабатываем и реализуем проекты водозабора и очистных сооружений, газораспределительные и электрические сети, асфальтированные дороги и т. д. Поэтому мы уверены, что наши жильцы всегда будут обеспечены водой, теплом и электроэнергией.
Итак, мы видим, что рынок загородной недвижимости сделал качественный рывок вперёд. Девелоперы строят концептуальные поселки с централизованными коммуникациями, развивают социальную инфраструктуру и предлагают новые форматы жилья. И большинство стереотипов на сегодняшний день не имеют под собой никаких оснований, главное выбрать надёжного застройщика.
В проектах ГК «Жилой Квартал» вас ждет идеальный компромисс между привычным городским комфортом и желанием жить поближе к природе. Узнать больше о доступных вариантах вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.