Жилокварталье — уникальный подход к проектированию жилого пространства

— Более чем за 20 лет работы мы пришли к выводу, что невозможно обеспечить по-настоящему комфортную жизнь, просто построив дома в чистом поле, это обязательно должно быть комплексное освоение территории. Опираясь на свой опыт, мы понимаем, что в реализации проекта нет мелочей. А итоговый результат зависит от качественного выполнения каждого этапа. Поэтому мы не только предусматриваем большую вариативность планировочных решений в рамках одного жилого комплекса, от компактных уютных студий в 6- и 8-этажных домах до больших шикарных коттеджей на собственных участках. Но и применяем общий для всех проектов подход — «Жилокварталье».