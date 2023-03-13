Массовое ДТП в Уфе: 8 машин пострадало на мосту отремонтированном за 202 млн рублей

Mkset в свою очередь обратился в пресс-службу ГИБДД по Уфе, однако оказалось, что дорога по данным ведомства относится к Уфимскому району. К слову на момент принадлежности участка к тому или иному муниципалитету обратила внимание и Елена Б. По словам женщины Ленинский район говорит, что мост относится к Уфимскому району, то есть не к городу, диаметрально противоположное мнение у Уфимского района, который считает, что мост относится как раз таки к Ленинскому району Уфы.