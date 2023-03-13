Массовое ДТП в Уфе: 8 машин пострадало на мосту отремонтированном за 202 млн рублей

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Весна обнажает множество проблем среди, которых них не только тающий снег, но и «растаявшие» дороги. В редакцию Mkset обратилась уфимка Елена Б. которая стала одной из пострадавших в «массовом ДТП» из-за провала на участке от моста через реку Белая до путепровода в створе улицы Проезд Мебельщиков, то есть на трассе из Михайловки в Миловку.
— Колесо пробило 8 машин. Асфальтовое покрытие лопается. А под ним вода… Колея и провалы уже давно, — сообщила уфимка, негодующая из-за того, что у ДТП могли быть куда более тяжкие последствия, ведь машина с пробитым колесом может потерять управление и стать причиной ДТП, в которых пострадают не только машины, но и люди.
Беда объединила попавших в нее автовладельцев и теперь они намерены судиться за возмещение нанесенного ущерба. В настоящий момент пострадавший ожидают акт о состоянии дорожного полотна. Однако, как видно на фотографиях и без акта понятно, что на данном участке есть проблемы.
Ремонтом данного участка дороги занималось ООО «Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей». Предприятие было единственным участником конкурса, а сумма контракта составила 202 миллиона рублей.
По данным системы «Спарк» выручка компании за 2021 составила более 525 млн рублей (данных за 2022 год нет). За последние пять лет компания заключила госконтрактов более чем на 2,3 млрд рублей. На компанию многократно подавались иски о возмещении ущерба от ДТП. Истцы требовали возместить ущерб из-за некачественного дорожного полотна. Предприятие принадлежит Рамилю Гайнанову, ранее владевший компаниями «Автодор-Уфа» и «Автодорстрой». Компании также занимались ремонтом и строительством дорог.
Mkset в свою очередь обратился в пресс-службу ГИБДД по Уфе, однако оказалось, что дорога по данным ведомства относится к Уфимскому району. К слову на момент принадлежности участка к тому или иному муниципалитету обратила внимание и Елена Б. По словам женщины Ленинский район говорит, что мост относится к Уфимскому району, то есть не к городу, диаметрально противоположное мнение у Уфимского района, который считает, что мост относится как раз таки к Ленинскому району Уфы.
Mkset обратился за комментарием в Минтранс РБ. В ведомстве заявили, что данная проблема не нова и напомнили о том, что накануне о ней высказывался глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.
— С наступлением весеннего периода, на дорогах и улицах из-за резкого перепада температур в дневное и ночное время, на проезжей части дорог образуются выбоины и другие дефекты дорожного полотна. Только за прошедшие сутки в Уфе из-за ям на дорогах случилось 20 дорожных происшествий, в которых автовладельцы повредили свои транспортные средства, — заявил Владимир Севастьянов.
Сотрудники дорожного надзора Уфы вышли в очередной рейд по обследованию улично-дорожной сети. По выявленным недостаткам выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований, а также предостережения балансосодержателю дороги. Предупредил главный госавтоинспектор и о том, что если же балансосодержатель не предпримет меры по устранению недостатков информация будет направлена в прокуратуру. В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщили и о том, что сотрудники выезжали на место и занимались регистрацией ДТП.
Теперь назревает вопрос, если инспекторы будут заниматься фиксацией еще и ДТП из-за неотремонтированных дорог, кто же будет выезжать на более серьезные происшествия или же выявлять нетрезвых водителей, которые представляют серьезную угрозу безопасности граждан.