Власти Уфы прокомментировали инцидент с утонувшим в озере Кашкадан 62-летним мужчиной

На помощь выехали сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы, спасатели в гидрокостюмах выловили тело мужчины и пытались реанимировать мужчину. но к сожалению было уже поздно – спасти мужчину не удалось. Известен возраст пострадавшего – 62 года, причины по которым он оказался в воде еще предстоит выяснить.