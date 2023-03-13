Власти Уфы прокомментировали инцидент с утонувшим в озере Кашкадан 62-летним мужчиной

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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В Уфе минувшим вечером произошел трагический инцидент в парке Кашкадан. Известно, что очевидец в девятом часу вечера заметил в полынье озера человека и срочно сообщил об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города Уфы.
На помощь выехали сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы, спасатели в гидрокостюмах выловили тело мужчины и пытались реанимировать мужчину. но к сожалению было уже поздно – спасти мужчину не удалось. Известен возраст пострадавшего – 62 года, причины по которым он оказался в воде еще предстоит выяснить.