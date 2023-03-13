Власти Башкирии прокомментировали ситуацию с обрушением купола мечети «Ар-Рахим»

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Минарет мечети «Ар-Рахим» в Уфе восстановят в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на председателя совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азата Фаттахова.
По словам Фаттахова, купол минарета пострадал из-за сильного ветра. Также от сообщил, что купол, вероятнее всего, отправят к производителю, чтобы в дальнейшем решить вопрос о его ремонте либо изготовлении нового.
— По причине сильного ветра упала верхняя конструкция одного из минаретов Соборной мечети Ар-Рахим. Пострадавших нет. Объект находится на стадии временной консервации. Решается вопрос по транспортировке поврежденного элемента на завод-изготовитель, где после изучения будет принято решение о ремонте, либо изготовления нового фрагмента. В течение ближайших недель минарет будет восстановлен, — прокомментировал ситуацию Азат Фаттахов.
Напомним, сегодня в результате сильных порывов ветра в Уфе снесло купол минарета строящейся мечети «Ар-Рахим». Также, по данным МЧС по РБ, были повреждены металлические леса и баннер, имитирующий фасад мечети.
Ранее власти Башкирии сообщали, что на то, чтобы достроить мечеть необходимо 4 миллиарда рублей. Однако в данный момент траты республики на ближайшие три года распланированы, в том числе и на поддержку участников СВО и их семей.