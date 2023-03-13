На место падения купола мечети Ар-Рахим прибыли специалисты гражданской защиты Уфы

Напомним, ранее в соцсетях появилось обращение к главе или же раису Татарстана Рустему Миниханову с весьма необычной просьбой. По мнению Хисаметдинова опытный в строительстве и реконструкции исторических объектов Татарстан мог бы взяться и за завершения строительства мечети-долгостроя Ар-Рахим в Башкирии.