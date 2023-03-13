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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

На место падения купола мечети Ар-Рахим прибыли специалисты гражданской защиты Уфы

13 марта 2023, 14:35
Фото: BashDTP/ Telegram
Ранее ветер повредил купол минарета и баннер снаружи здания

В Уфе сильными порывами ветра снесло купол одного из минаретов мечети Ар-Рахим. Как сообщают пользователи соцсетей, от ветра также пострадал закреплённый на здании баннер, призванный имитировать его фасад.

Ситуацию с падением купола прокомментировали в Управлении гражданской защиты Уфы, сообщив, что в результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

— На место выехали сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы и оперативная группа МЧС России. По приезде установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал, — сообщили в УГЗ.

Напомним, ранее в соцсетях появилось обращение к главе или же раису Татарстана Рустему Миниханову с весьма необычной просьбой. По мнению Хисаметдинова опытный в строительстве и реконструкции исторических объектов Татарстан мог бы взяться и за завершения строительства мечети-долгостроя Ар-Рахим в Башкирии.

О том, что сейчас происходит с одним из самых известных долгостроев Башкирии мы рассказывали здесь.

#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол#Происшествия#Азамат Нухов
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