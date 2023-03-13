На место падения купола мечети Ар-Рахим прибыли специалисты гражданской защиты Уфы

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В Уфе сильными порывами ветра снесло купол одного из минаретов мечети Ар-Рахим. Как сообщают пользователи соцсетей, от ветра также пострадал закреплённый на здании баннер, призванный имитировать его фасад.
Ситуацию с падением купола прокомментировали в Управлении гражданской защиты Уфы, сообщив, что в результате произошедшего погибших и пострадавших нет.
— На место выехали сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы и оперативная группа МЧС России. По приезде установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал, — сообщили в УГЗ.
Напомним, ранее в соцсетях появилось обращение к главе или же раису Татарстана Рустему Миниханову с весьма необычной просьбой. По мнению Хисаметдинова опытный в строительстве и реконструкции исторических объектов Татарстан мог бы взяться и за завершения строительства мечети-долгостроя Ар-Рахим в Башкирии.
О том, что сейчас происходит с одним из самых известных долгостроев Башкирии мы рассказывали здесь.