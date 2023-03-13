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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Уфу вернулась легендарная лужа, в которой прошлой весной поселился бобер

13 марта 2023, 06:30
Фото: mkset.ru
Демчане еще могут преодолеть лужу, но вот вот мост из наледи растает.

В Демском районе многие годы существует лужа, которую смело можно назвать уникальной. Не каждая лужа в центре оживленного района может похвастаться тем, что стала пристанищем бобра, которого оттуда пришлось эвакуировать городским службам.

В районе, где появился парк за 200 миллионов рублей, лужу ликвидировать не торопятся, несмотря на то, что разливается она на входе в парковую аллею, по которой можно существенно срезать расстояние от одной части района до другой. Также по этой аллее постоянно гуляют мамы с колясками. К тому же лужа пролегает на пути к школе для глухонемых детей, лицею № 123 и к районному отделению службы судебных приставов.

Как выглядит лужа к примеру после осенних дождей можно увидеть на фото. Совсем скоро ледяные «мостки» растают и лужа вновь обретет былое величие и бескомпромиссность. Именно в таком виде ее прошлой осенью даже показывали главе Башкирии Радию Хабирову. 

 

в луже, судя по всему, отличные условия для проживания водоплавающихв луже, судя по всему, отличные условия для проживания водоплавающих
бобру помогли спасатели, но кто же поможет демчанам?бобру помогли спасатели, но кто же поможет демчанам?
в луже, судя по всему, отличные условия для проживания водоплавающих
Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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