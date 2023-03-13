В Уфу вернулась легендарная лужа, в которой прошлой весной поселился бобер

В районе, где появился парк за 200 миллионов рублей, лужу ликвидировать не торопятся, несмотря на то, что разливается она на входе в парковую аллею, по которой можно существенно срезать расстояние от одной части района до другой. Также по этой аллее постоянно гуляют мамы с колясками. К тому же лужа пролегает на пути к школе для глухонемых детей, лицею № 123 и к районному отделению службы судебных приставов.