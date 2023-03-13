В Уфу вернулась легендарная лужа, в которой прошлой весной поселился бобер

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:55
В Демском районе многие годы существует лужа, которую смело можно назвать уникальной. Не каждая лужа в центре оживленного района может похвастаться тем, что стала пристанищем бобра, которого оттуда пришлось эвакуировать городским службам.
В районе, где появился парк за 200 миллионов рублей, лужу ликвидировать не торопятся, несмотря на то, что разливается она на входе в парковую аллею, по которой можно существенно срезать расстояние от одной части района до другой. Также по этой аллее постоянно гуляют мамы с колясками. К тому же лужа пролегает на пути к школе для глухонемых детей, лицею № 123 и к районному отделению службы судебных приставов.
Как выглядит лужа к примеру после осенних дождей можно увидеть на фото. Совсем скоро ледяные «мостки» растают и лужа вновь обретет былое величие и бескомпромиссность. Именно в таком виде ее прошлой осенью даже показывали главе Башкирии Радию Хабирову.
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