В Уфе ветром снесло купол минарета мечети Ар-Рахим

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Уфе снесло верхушку одного из минаретов мечети Ар-Рахим. На фото, опубликованных очевидцами видно, что на мечети отсутствует один из золотых куполов.
По предварительной информации купол минарета снесло в результате сильного порыва ветра.
Напомним, ранее в соцсетях появилось обращение к главе или же раису Татарстана Рустему Миниханову с весьма необычной просьбой. По мнению Хисаметдинова опытный в строительстве и реконструкции исторических объектов Татарстан мог бы взяться и за завершения строительства мечети-долгостроя Ар-Рахим в Башкирии.
О том, что сейчас происходит с одним из самых известных долгостроев Башкирии мы рассказывали здесь.