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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Уфе ветром снесло купол минарета мечети Ар-Рахим

13 марта 2023, 13:23
Фото: Фото очевидцев
Фото с места происшествия публикуют очевидцы.

В Уфе снесло верхушку одного из минаретов мечети Ар-Рахим. На фото, опубликованных очевидцами видно, что на мечети отсутствует один из золотых куполов.

По предварительной информации купол минарета снесло в результате сильного порыва ветра.

Фото: Телеграм-канал "Моя Уфа| Новости Уфа Башкирия"

Напомним, ранее в соцсетях появилось обращение к главе или же раису Татарстана Рустему Миниханову с весьма необычной просьбой. По мнению Хисаметдинова опытный в строительстве и реконструкции исторических объектов Татарстан мог бы взяться и за завершения строительства мечети-долгостроя Ар-Рахим в Башкирии.

О том, что сейчас происходит с одним из самых известных долгостроев Башкирии мы рассказывали здесь.

#Азамат Нухов#Происшествия#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол
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