Появилось видео с места падения купола минарета мечети Ар-Рахим в Уфе

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Уфе ветром снесло купол на одном из минаретов мечети Ар-Рахим. Теперь горожан и гостей Башкирской столицы встречает не просто недостроенное культовое сооружение, а словно разваливающееся.
В настоящий момент пользователи делятся в соцсетях видео, на котором видно, что при падении купол минарета вероятно сорвал баннер, маскировавший фасад строящейся мечети.
В Духовном управлении мусульман Башкортостана пока никак не прокомментировали происшествие.
Построить храм власти Башкирии разрешили еще в 2006 году, а в 2012 году Муртаза Рахимов принял непосредственное участие в финансировании проекта. Тогда подконтрольный ему благотворительный фонд «Урал» согласился стать спонсором строительства. О том как продвигалось строительство и почему оно до сих пор не завершено мы рассказывали здесь.