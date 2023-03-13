Появилось видео с места падения купола минарета мечети Ар-Рахим в Уфе

Построить храм власти Башкирии разрешили еще в 2006 году, а в 2012 году Муртаза Рахимов принял непосредственное участие в финансировании проекта. Тогда подконтрольный ему благотворительный фонд «Урал» согласился стать спонсором строительства. О том как продвигалось строительство и почему оно до сих пор не завершено мы рассказывали здесь.