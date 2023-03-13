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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Появилось видео с места падения купола минарета мечети Ар-Рахим в Уфе

13 марта 2023, 13:56
После падения был поврежден баннер маскирующий недостроенный фасад здания мечети.

В Уфе ветром снесло купол на одном из минаретов мечети Ар-Рахим. Теперь горожан и гостей Башкирской столицы встречает не просто недостроенное культовое сооружение, а словно разваливающееся.

В настоящий момент пользователи делятся в соцсетях видео, на котором видно, что при падении купол минарета вероятно сорвал баннер, маскировавший фасад строящейся мечети.

В Духовном управлении мусульман Башкортостана пока никак не прокомментировали происшествие. 

Построить храм власти Башкирии разрешили еще в 2006 году, а в 2012 году Муртаза Рахимов принял непосредственное участие в финансировании проекта. Тогда подконтрольный ему благотворительный фонд «Урал» согласился стать спонсором строительства. О том как продвигалось строительство и почему оно до сих пор не завершено мы рассказывали здесь

 

Видео: Артем Хуртов
#Азамат Нухов#Происшествия#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол#Видео
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