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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Уфе автора скандальной рекламы жилого комплекса оштрафовали на 4 тысячи рублей

13 марта 2023, 09:52
Фото: 1MI
Баннеры с зашифрованными неоднозначными слоганами появились в Уфе ещё в прошлом году

Автора скандального рекламного слогана ЖК «Видинеевский» Артура Нигматуллина в Уфе обязали выплатить штраф в размере четырёх тысяч рублей. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе УФАС по РБ.

Как стало известно в январе, антимонопольная служба признала слоганы на рекламных баннерах ЖК «Видинеевский» нарушающими Закон о рекламе. В частности, на обсуждение был вынесен баннер ЖК, размещенный на участке трассы Уфа-Аэропорт, «на предмет наличия в рекламе бранных слов и непристойных выражений».

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Напомним, реклама с неоднозначной игрой слов появилась на улицах города ещё летом 2022 года и моментально привлекла внимание горожан. Тогда в лучших традициях рекламы «нулевых» застройщик предлагал расшифровать загаданное слово: «Пока другие п***ят деньги», «За***сь с другими», и «В Видинеевском за***сь».

Отметим, что позднее застройщик раскрыл «зашифрованные слова» — ими оказались «просят» и «заселись».

#Азамат Нухов#Город#Общество
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