В Уфе автора скандальной рекламы жилого комплекса оштрафовали на 4 тысячи рублей

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Автора скандального рекламного слогана ЖК «Видинеевский» Артура Нигматуллина в Уфе обязали выплатить штраф в размере четырёх тысяч рублей. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе УФАС по РБ.
Как стало известно в январе, антимонопольная служба признала слоганы на рекламных баннерах ЖК «Видинеевский» нарушающими Закон о рекламе. В частности, на обсуждение был вынесен баннер ЖК, размещенный на участке трассы Уфа-Аэропорт, «на предмет наличия в рекламе бранных слов и непристойных выражений».
Напомним, реклама с неоднозначной игрой слов появилась на улицах города ещё летом 2022 года и моментально привлекла внимание горожан. Тогда в лучших традициях рекламы «нулевых» застройщик предлагал расшифровать загаданное слово: «Пока другие п***ят деньги», «За***сь с другими», и «В Видинеевском за***сь».
Отметим, что позднее застройщик раскрыл «зашифрованные слова» — ими оказались «просят» и «заселись».