В Уфе автора скандальной рекламы жилого комплекса оштрафовали на 4 тысячи рублей

Как стало известно в январе, антимонопольная служба признала слоганы на рекламных баннерах ЖК «Видинеевский» нарушающими Закон о рекламе. В частности, на обсуждение был вынесен баннер ЖК, размещенный на участке трассы Уфа-Аэропорт, «на предмет наличия в рекламе бранных слов и непристойных выражений».