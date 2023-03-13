Появилось видео падения купола с минарета мечети Ар-Рахим в Уфе

Напомним, ранее в сети появились фото мечети, на которых отсутствовал один из куполов на минаретах, позднее в сети появилось видео, на кадрах которого видно, что у здания также деформировался один из баннеров, имитирующих собой его фасад. Предполагается, что здание мечети пострадало из-за сильных порывов ветра.