Появилось видео падения купола с минарета мечети Ар-Рахим в Уфе

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В Уфе камеры запечатлели момент падения купола минарета с мечети Ар-Рахим. Видеозапись публикует телеканал UTV.
Напомним, ранее в сети появились фото мечети, на которых отсутствовал один из куполов на минаретах, позднее в сети появилось видео, на кадрах которого видно, что у здания также деформировался один из баннеров, имитирующих собой его фасад. Предполагается, что здание мечети пострадало из-за сильных порывов ветра.
Как сообщили в УГЗ Уфы, на место выехали сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы и оперативная группа МЧС России. По приезде установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал.