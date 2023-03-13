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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Появилось видео падения купола с минарета мечети Ар-Рахим в Уфе

13 марта 2023, 14:24
Фото: BashDTP/ Telegram
Предположительно, здание мечети пострадало из-за сильного ветра

В Уфе камеры запечатлели момент падения купола минарета с мечети Ар-Рахим. Видеозапись публикует телеканал UTV.

Напомним, ранее в сети появились фото мечети, на которых отсутствовал один из куполов на минаретах, позднее в сети появилось видео, на кадрах которого видно, что у здания также деформировался один из баннеров, имитирующих собой его фасад. Предполагается, что здание мечети пострадало из-за сильных порывов ветра.

Как сообщили в УГЗ Уфы, на место выехали сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы и оперативная группа МЧС России. По приезде установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал.

#Азамат Нухов#Видео#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол#Происшествия#Город
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