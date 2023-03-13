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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В РЭО рассказали о первой кафедре по экономике замкнутого цикла

13 марта 2023, 15:27
Фото: reo.ru
На базе РЭУ имени Г. В. Плеханова в России появится первая кафедра, которая будет подготавливать кадры для работы в области экономики замкнутого цикла.

Об этом сообщила пресс-служба создателя кафедры — Российского экологического оператора (РЭО), передает ТАСС.

В сообщении приводятся слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева. Он рассказал, что базовая кафедра экологического оператора в вузе будет представлять собой профильную площадку с возможностью как очного, так и заочного дистанционного обучения из любой точки страны. Здесь будут готовить квалифицированных специалистов в области экономики замкнутого цикла.

Буцаев также отметил, что ученый совет Плехановского университета единогласно проголосовал за создание кафедры РЭО в учреждении. Кроме того, в дальнейшем в РЭО планируют создание базовых кафедр по подготовке профильных специалистов в вузах по всей России.

В 2021 году был учрежден консорциум "Экономика замкнутого цикла", в него вошли 21 высшее учебное заведение страны, а также компании и ключевые игроки отрасли обращения с ТКО. Главная цель консорциума — решить проблему с нехваткой кадров. Кроме прочего, для устранения кадрового дефицита будут разрабатываться образовательные программы и создаваться кафедры в высших образовательных учреждениях.

«‎Плехановский университет, как участник консорциума, уже готовит специалистов в области экономики замкнутого цикла и зеленой экономики в целом, но консолидация усилий с РЭО позволит актуализировать образовательную программу непосредственно под запрос работодателей, а также расширить спектр научных исследований в этой области", - рассказал ректор Российского экономического университета Иван Лобанов.

Ранее в РЭО сообщали о намерении сформировать систему подготовки кадров для экономики замкнутого цикла. Кроме этого, Российский экологический оператор призвал разработать стратегию развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла, она должна быть утверждена в текущем году.

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