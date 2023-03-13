В РЭО рассказали о первой кафедре по экономике замкнутого цикла

В 2021 году был учрежден консорциум "Экономика замкнутого цикла", в него вошли 21 высшее учебное заведение страны, а также компании и ключевые игроки отрасли обращения с ТКО. Главная цель консорциума — решить проблему с нехваткой кадров. Кроме прочего, для устранения кадрового дефицита будут разрабатываться образовательные программы и создаваться кафедры в высших образовательных учреждениях.