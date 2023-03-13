В минуте ходьбы от дома с рухнувшей крышей нашлось здание с такой же проблемой

Сегодня, 13 марта на странице главы Башкирии Радия Хабирова появился комментарий от Валентины Г., которая проживает по соседству со злополучным домом по улице Рыбакова, где также на крыше не чистят снег. Отвечает за оба дома ЖЭУ-45, до которого Mkset не смог дозвониться после инцидента с обрушением крыши.