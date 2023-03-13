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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В минуте ходьбы от дома с рухнувшей крышей нашлось здание с такой же проблемой

13 марта 2023, 07:27
Фото: mkset.ru
на фото один из соседних домов 9 марта
Решить проблему попросили главу Башкирии Радия Хабирова.

На прошлой неделе в четверг 9 марта в Уфе произошло ЧП — обрушились 20 «квадратов» кровли дома по улице Рыбакова, 12. Причина компетентными службами озвучивалась следующая — крыша не выдержала веса снежных масс. В итоге в крыше зияла 20-метровая дыра, делом занялась прокуратура, а местные жители фиксировали трещины в потолке.

Сегодня, 13 марта на странице главы Башкирии Радия Хабирова появился комментарий от Валентины Г., которая проживает по соседству со злополучным домом по улице Рыбакова, где также на крыше не чистят снег. Отвечает за оба дома ЖЭУ-45, до которого Mkset не смог дозвониться после инцидента с обрушением крыши.

жди бедыжди беды
всего 110 метров от дома с рухнувшей крышейвсего 110 метров от дома с рухнувшей крышей
жди беды
Фото: vk.com/Валентина Г.
— Оставляли неоднократно заявки на чистку кровли. Но чистят как-то кусками сосульки. Над подъездов огромная глыба снега, видимо пока кому-то на голову не упадёт, к нам не приедут. Также затопив нам квартиру из-за нечищеных снега, в ночь с 7 на 8 марта, у нас 2 дня подряд текло с потолка, мокрая стена и откос. Заявки оставляли каждый день, но к нам также никто не пришел, акт так и не составлен, — возмутилась Валентина Г.

В ответ женщине написал сотрудник ЦУР Башкирии с просьбой сообщить более подробные данные, на что женщина ответила, что уже отправляла заявку, но согласилась ее продублировать.

Напомним, Mkset побывал на месте происшествия по улице Рыбакова, 12 и опубликовал репортаж о внутреннем и наружном убранстве дома, а также прогулялся по окрестным дворам, дома в которых без какого-либо ограждения опоясывали сосульки и снег.

сосульки не пугают местное жэу, но возможно пугают жителейсосульки не пугают местное жэу, но возможно пугают жителей
красиво, но страшнокрасиво, но страшно
страшно красивострашно красиво
детсад тоже в снегудетсад тоже в снегу
снежные шапки красуются на хлипких крышахснежные шапки красуются на хлипких крышах
бесстрашная Черниковкабесстрашная Черниковка
какая соблазнительная глыба на уличной сторонекакая соблазнительная глыба на уличной стороне
вот такие пейзаживот такие пейзажи
сосульки не пугают местное жэу, но возможно пугают жителей
Фото: mkset.ru
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#Ирина Деревянчук#Уборка снега#Новости Уфы#Город
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