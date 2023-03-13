В МЧС назвали официальную причину обрушения купола минарета в мечети Ар-Рахим в Уфе

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Причиной падения купола с минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе стал порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Как сообщили в ведомстве, никто из граждан в результате произошедшего не пострадал. Целостность здания не нарушена, однако отмечаются повреждения на строительных лесах на площади порядка 70 квадратных метров.
Ранее в соцсетях появилось видео с моментом падения купола с минарета, также ранее очевидцы заметили, что наряду с ним пострадал также один из баннеров, имитирующих фасад строящейся мечети.
Напомним, ранее в соцсетях появилось обращение к главе или же раису Татарстана Рустему Миниханову с весьма необычной просьбой. По мнению Хисаметдинова опытный в строительстве и реконструкции исторических объектов Татарстан мог бы взяться и за завершения строительства мечети-долгостроя Ар-Рахим в Башкирии.
О том, что сейчас происходит с одним из самых известных долгостроев Башкирии мы рассказывали здесь. Также ранее о строительстве мечети высказался глава республики Радий Хабиров, отметивший, что мечеть, строительство которой началось в 2007 году, безусловно планируют достраивать, однако для этого потребуются внебюджетные средства. По его словам, строительство мечети обойдется в сумму порядка четырёх миллиардов рублей.