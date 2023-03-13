В МЧС назвали официальную причину обрушения купола минарета в мечети Ар-Рахим в Уфе

О том, что сейчас происходит с одним из самых известных долгостроев Башкирии мы рассказывали здесь. Также ранее о строительстве мечети высказался глава республики Радий Хабиров, отметивший, что мечеть, строительство которой началось в 2007 году, безусловно планируют достраивать, однако для этого потребуются внебюджетные средства. По его словам, строительство мечети обойдется в сумму порядка четырёх миллиардов рублей.