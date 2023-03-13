В МЧС Башкирии рассказали какие повреждения получила мечеть Ар-Рахим в Уфе от урагана

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
МЧС по Башкирии сообщил о повреждениях, которые получила мечеть-недострой в Уфе «Ар-Рахим». Так по данным ведомства само здание никак не пострадало, стихия повредила 70 квадратных метров строительных лесов. Судя по фото и видео с места событий сам купол минарета также получил значительные повреждения, однако о них в сообщении пресс-службы МЧС не сообщается.
Напомним, сегодня 13 марта в Уфе вечером поднялся штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, о котором еще вчера предупреждали профильные службы. Так ветер поднялся настолько, что один из четырех куполов на минарете долгостроя в центре Уфы сорвался вниз, зацепив баннер, а также повредил строительные леса.
Ранее власти Башкирии сообщали, что на то, чтобы достроить мечеть необходимо 4 миллиарда рублей. Однако в данный момент траты республики на ближайшие три года распланированы, в том числе и на поддержку участников СВО и их семей.