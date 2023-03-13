mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В МЧС Башкирии рассказали какие повреждения получила мечеть Ар-Рахим в Уфе от урагана

Сегодня, 14:58
К счастью от разгула стихии не пострадал никто из граждан.

МЧС по Башкирии сообщил о повреждениях, которые получила мечеть-недострой в Уфе «Ар-Рахим». Так по данным ведомства само здание никак не пострадало, стихия повредила 70 квадратных метров строительных лесов. Судя по фото и видео с места событий сам купол минарета также получил значительные повреждения, однако о них в сообщении пресс-службы МЧС не сообщается.

Напомним, сегодня 13 марта в Уфе вечером поднялся штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, о котором еще вчера предупреждали профильные службы. Так ветер поднялся настолько, что один из четырех куполов на минарете долгостроя в центре Уфы сорвался вниз, зацепив баннер, а также повредил строительные леса.

Ранее власти Башкирии сообщали, что на то, чтобы достроить мечеть необходимо 4 миллиарда рублей. Однако в данный момент траты республики на ближайшие три года распланированы, в том числе и на поддержку участников СВО и их семей.

Появилось видео падения купола с минарета мечети Ар-Рахим в Уфе
Узнать подробнее
#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествия#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
В МЧС назвали официальную причину обрушения купола минарета в мечети Ар-Рахим в Уфе
Сегодня, 15:00
МЧС показало как выглядит купол минарета мечети "Ар-Рахим" в Уфе после падения
Сегодня, 15:20
Массовое ДТП в Уфе: 8 машин пострадало на мосту отремонтированном за 202 млн рублей
Сегодня, 11:20
Елки-2: в Башкирии возбудили новое дело о закупе новогодних гирлянд в обход конкурса
Сегодня, 12:36
Олимпийский мишка и Китай: что продается в магазине Zasport который хвалит Хабиров
Сегодня, 02:45
Замять дело не получится: мать из Башкирии требует найти виновных в смерти первенца
11 марта 10:54