В МЧС Башкирии рассказали какие повреждения получила мечеть Ар-Рахим в Уфе от урагана

МЧС по Башкирии сообщил о повреждениях, которые получила мечеть-недострой в Уфе «Ар-Рахим». Так по данным ведомства само здание никак не пострадало, стихия повредила 70 квадратных метров строительных лесов. Судя по фото и видео с места событий сам купол минарета также получил значительные повреждения, однако о них в сообщении пресс-службы МЧС не сообщается.