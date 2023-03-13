В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста срочной службы

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Госдуму на рассмотрение нижней палаты внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Соответствующий документ был размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности сегодня, 13 марта.
Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году предлагается повысить на один год — от 19 до 30 лет. Далее — в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. При этом желающие смогут отправиться на прохождение срочной службы с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.
Также для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти ее по желанию. Отсрочки будут действовать после принятия закона о повышении возраста службы до истечения их срока или исчезнования оснований.
Как отмечают авторы документа, предлагаемые нормы позволят исключить необходимость явки школьников и студентов в военные комиссариаты для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.