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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста срочной службы

13 марта 2023, 12:11
Фото: 1MI
В случае принятия закон может вступить в силу уже в следующем году

В Госдуму на рассмотрение нижней палаты внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Соответствующий документ был размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности сегодня, 13 марта.

Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году предлагается повысить на один год — от 19 до 30 лет. Далее — в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. При этом желающие смогут отправиться на прохождение срочной службы с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

Также для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти ее по желанию. Отсрочки будут действовать после принятия закона о повышении возраста службы до истечения их срока или исчезнования оснований.

Как отмечают авторы документа, предлагаемые нормы позволят исключить необходимость явки школьников и студентов в военные комиссариаты для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

 

#Общество
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