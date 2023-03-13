В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста срочной службы

Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году предлагается повысить на один год — от 19 до 30 лет. Далее — в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. При этом желающие смогут отправиться на прохождение срочной службы с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.