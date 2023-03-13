Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Башкирии стали больше умирать — таковы данные федерального статистического ведомства, которое сравнило январские показатели смертности населения за первый месяц нынешнего года и за январь 2022 года.
Если в январе 2022 года в Башкирии зафиксировали 4 558 смертей, то в 2023 году цифра выросла на 6,1% и составила 4 837 человек.
Башкортостан вошел в число четырех регионов Приволжского федерального округа, где данный показал рост. Больше чем в Башкирии смертность населения выросла лишь в Удмуртской республике.
Известны и другие печальные для Башкирии данные Росстата. Исходя из рождаемости, смертности и естественном приросте населения среди российских регионов за 2022 год убыль населения в Башкортостане в 2022 году составила -11 355 человек, тогда как в Татарстане -7425. Башкирия опережает по убыли населения соседей на треть.