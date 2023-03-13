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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

В Башкирии стали больше умирать

13 марта 2023, 05:09
Фото: 1MI

Только за январь 2023 года в Башкирии смертность населения выросла на 6,1%

Печальная статистика по смертности населения в январе нынешнего года опубликована Росстатом.

В Башкирии стали больше умирать — таковы данные федерального статистического ведомства, которое сравнило январские показатели смертности населения за первый месяц нынешнего года и за январь 2022 года.

Если в январе 2022 года в Башкирии зафиксировали 4 558 смертей, то в 2023 году цифра выросла на 6,1% и составила 4 837 человек.

Башкортостан вошел в число четырех регионов Приволжского федерального округа, где данный показал рост. Больше чем в Башкирии смертность населения выросла лишь в Удмуртской республике.

Известны и другие печальные для Башкирии данные Росстата. Исходя из рождаемости, смертности и естественном приросте населения среди российских регионов за 2022 год убыль населения в Башкортостане в 2022 году составила -11 355 человек, тогда как в Татарстане -7425. Башкирия опережает по убыли населения соседей на треть.

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#Новости Башкирии#Младенческая смертность#Общество#Ирина Деревянчук
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