В Башкирии стали больше умирать

Известны и другие печальные для Башкирии данные Росстата. Исходя из рождаемости, смертности и естественном приросте населения среди российских регионов за 2022 год убыль населения в Башкортостане в 2022 году составила -11 355 человек, тогда как в Татарстане -7425. Башкирия опережает по убыли населения соседей на треть.