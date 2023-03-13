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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Башкирии по итогам прошлой недели серьезно подорожали томаты, куриные яйца и бананы

13 марта 2023, 11:09
Фото: 1MI
Рост цен на отдельные категории превысил 12% за неделю

Аналитики Башстата подсчитали, какие категории товаров народного потребления подорожали сильнее всего в период с 27 февраля по 6 марта в Башкирии. По итогам прошедшей недели в республике наибольший рост цен отмечался на три категории продуктов питания.

Так, «рекордсменом» по росту цен на прошлой неделе стали томаты, чья стоимость выросла на 12,2%, составив в среднем 193,73 рубля за килограмм. Далее с большим отрывом следуют бананы и куриные яйца. Их стоимость за неделю выросла на 3,1% и 2,8%, составив 117,85 рубля за килограмм и 74,51 рубля за десяток соответственно. Наряду с этим в пределах от 1,1 до 1,7% выросли цены на картофель, молоко, пшено и муку.

 

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Среди товаров, чья стоимость в указанный период снизилась, выделяются огурцы (17,6%) и морковь (2,5%). Цены за килограмм овощей в магазинах республики составили в среднем 167,05 рубля и 32,52 рубля соответственно.

Отметим, что тенденция к снижению стоимости огурцов и подорожанию помидоров прослеживалась и ранее. Так, на момент 27 февраля цена килограмма огурцов составила 203 рубля за килограмм, снизившись 13,1% по сравнению с прошлой неделей. Тогда же стоимость килограмма помидоров выросла в республике в среднем на 2,2%, составив 172,71 рубля. Примечательно, что в феврале 2022 года был зафиксирован сильный рост цен на огурцы — в отдельных торговых сетях их стоимость могла достигать 600 рублей за килограмм.

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#Азамат Нухов#Общество#Экономика
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