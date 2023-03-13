В Башкирии по итогам прошлой недели серьезно подорожали томаты, куриные яйца и бананы

Так, «рекордсменом» по росту цен на прошлой неделе стали томаты, чья стоимость выросла на 12,2%, составив в среднем 193,73 рубля за килограмм. Далее с большим отрывом следуют бананы и куриные яйца. Их стоимость за неделю выросла на 3,1% и 2,8%, составив 117,85 рубля за килограмм и 74,51 рубля за десяток соответственно. Наряду с этим в пределах от 1,1 до 1,7% выросли цены на картофель, молоко, пшено и муку.