В Башкирии мама ребенка-пациента напала на врача детской поликлиники

Минувшей осенью похожий случай, но менее травматичный, произошел в Уфе. 2 сентября в Детской стоматологической клинике № 2 по улице Блюхера женщина учинила скандал и угрожала медикам своими связями. Минздрав тогда пояснил, что дама обратилась в медучреждение примерно в 20:15, в приеме женщине не отказали, но в очереди перед женщиной было 3-4 человека. Персонал учреждения так и не понял, что именно спровоцировало у клиентки столь бурную реакцию.