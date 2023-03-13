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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В Башкирии мама ребенка-пациента напала на врача детской поликлиники

13 марта 2023, 06:32
Фото: 1MI
Правоохранители проводят проверку, а врача ждет судебно-медицинская экспертиза.

В одной из детских поликлиник Сибая мама ребенка, которая привела его на прием, осталась недовольна скоростью приема. Однако вопрос с оперативностью приема детского врача молодая мама по какой-то причине захотела решить кулаками.

В пресс-службе МВД по Башкирии факт инцидента подтвердили, сообщив, что в отдел УМВД Сибая поступило заявление о нанесении телесных повреждений работнику медицинского учреждения. Врачу на которую напали выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по факту происшествия проводится проверка.

Минувшей осенью похожий случай, но менее травматичный, произошел в Уфе. 2 сентября в Детской стоматологической клинике № 2 по улице Блюхера женщина учинила скандал и угрожала медикам своими связями. Минздрав тогда пояснил, что дама обратилась в медучреждение примерно в 20:15, в приеме женщине не отказали, но в очереди перед женщиной было 3-4 человека. Персонал учреждения так и не понял, что именно спровоцировало у клиентки столь бурную реакцию.

Известно и о том, что даже после громкого скандала ребенка приняли, а она в свою очередь принесла врачу свои извинения, а вот регистратору женщина извинений не принесла, хотя именно она и попала «под удар».

В Уфе МВД проводит проверку по факту скандала в детской поликлинике
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#Дети#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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