В Башкирии дорогу в селе Бураево более чем за полмиллиарда постоит компания из Москвы

Контракт с единственным участником заключен по начальной цене аукциона, то есть без какого-либо дисконта. Дорогами в Бураево будет до 2025 года заниматься акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов «Донаэродорстрой», которое строило в том числе и федеральные трассы. Известна компания и своей деятельностью в Башкирии, точнее в Уфе. В 2021 году в Уфе начались работы по прокладке трубопровода «Затон-Восточный», которую и осуществляла компания «Донаэродорстрой».