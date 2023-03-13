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Published Сегодня, 03:54

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Updated Сегодня, 03:57

В Башкирии дорогу в селе Бураево более чем за полмиллиарда постоит компания из Москвы

13 марта 2023, 03:54
Фото: 1MI
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги обойдется бюджетам района и республики в 570 млн руб.

Более чем в половину миллиарда, а именно в 569,8 млн рублей обойдется бюджетам республики Башкортостан и миниципалитету строительство дорог на семи улицах в селе Бураево. Помимо самих дорог подрядчик за указанную сумму обустроит съезды к домам, тротуары и уличное освещение.

Контракт с единственным участником заключен по начальной цене аукциона, то есть без какого-либо дисконта. Дорогами в Бураево будет до 2025 года заниматься акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов «Донаэродорстрой», которое строило в том числе и федеральные трассы. Известна компания и своей деятельностью в Башкирии, точнее в Уфе. В 2021 году в Уфе начались работы по прокладке трубопровода «Затон-Восточный», которую и осуществляла компания «Донаэродорстрой».

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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