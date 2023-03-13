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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Украинские СМИ заинтересовались Пригожиным

13 марта 2023, 16:06
Фото: 1MI
Издание «Новые известия» подвергло анализу освещение специальной военной операции на Украине в СМИ и социальных сетях за последние 13 месяцев.

Как стало известно, на данный момент украинские и российские СМИ выдают только короткие сводки, в отличие от периода начала СВО. При этом командир ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, напротив, стал чаще выступать и говорить о проблемах с военной логистикой, а также поддержкой с флангов при наступлении. Об этом пишет newizv.ru.

СМИ назвали обычным пиаром заявления Пригожина о том, что Минобороны пытается задвинуть ЧВК на второстепенные позиции и притормозить процесс доставки оборудования. Поскольку рассчитывать на то, что «газета выступила, а Генштаб принял меры», в условиях СВО почти невозможно.

Очередным следствием медийной активности Пригожина стало его появление в СМИ и соцсетях Украины. Его выступления цитируют украинские СМИ и военные эксперты.

При этом риторика Пригожина не нацелена на политическое руководство. Беседуя с журналистом из The Wall Street Journal Томасом Гроувом, он в корректной форме отказался отвечать на прямые вопросы, касающиеся президента и его окружения. Но по отношению к генералам Минобороны и Генштаба Пригожин не жалеет эпитетов. А свое мнение транслирует через участников ЧВК. В свою очередь, Минобороны занимает нейтральную позицию и не поддерживает выяснение отношений между двумя структурами в такое время. К тому же позиции ЧВК в зоне конфликта с линией фронта 800 км — это всего лишь 1,1% от всей освобожденной Россией территории.

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