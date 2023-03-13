Украинские СМИ заинтересовались Пригожиным

При этом риторика Пригожина не нацелена на политическое руководство. Беседуя с журналистом из The Wall Street Journal Томасом Гроувом, он в корректной форме отказался отвечать на прямые вопросы, касающиеся президента и его окружения. Но по отношению к генералам Минобороны и Генштаба Пригожин не жалеет эпитетов. А свое мнение транслирует через участников ЧВК. В свою очередь, Минобороны занимает нейтральную позицию и не поддерживает выяснение отношений между двумя структурами в такое время. К тому же позиции ЧВК в зоне конфликта с линией фронта 800 км — это всего лишь 1,1% от всей освобожденной Россией территории.