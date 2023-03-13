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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Терапевт Чиркова назвала причиной переедания боязнь голода

Сегодня, 10:10
Терапевт Ольга Чиркова дала журналистам интервью, в котором сообщила, что переедание характерно для человека при наличии у него ощущения голода, даже если он регулярно ест. К другим факторам относятся часто появляющиеся мысли о еде и боязнь голода.

Обжорством чреваты такие привычки как употребление вредных продуктов питания и чего-нибудь вкусного даже на сытый желудок, пишут корреспонденты NEWS.ru.

«Причинами переедания может быть прием пищи после 23:00, если он стал для вас нормой, если после еды вам часто бывает плохо, например, вы ощущаете тошноту, тяжесть и сонливость, - заявила Чиркова. - Если вы знаете, что едите сверх меры, но ничего не можете с этим поделать».

Человек может переедать, если не чувствует, что уже сыт, например, когда он работает за компьютером, смотрит телевизор или разговаривает с приятелями. Нездоровый признак – принимать пищу в борьбе с негативными эмоциями: злостью, скукой, обидой или страхом.

Причиной может быть бессонница, так как активный пищеварительный процесс препятствует обузданию энергии организмом.

Из заявления диетолога Натальи Кругловой следует, что на завтрак крайне нежелательно употреблять цитрусовые. По словам врача, особенно они вредны натощак тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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