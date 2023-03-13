Терапевт Чиркова назвала причиной переедания боязнь голода

«Причинами переедания может быть прием пищи после 23:00, если он стал для вас нормой, если после еды вам часто бывает плохо, например, вы ощущаете тошноту, тяжесть и сонливость, - заявила Чиркова. - Если вы знаете, что едите сверх меры, но ничего не можете с этим поделать».