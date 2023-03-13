РЭО разместил облигации на Мосбирже

Posted Вчера, 14:49
Published Вчера, 14:49
Modified 6 марта 13:24
Updated 6 марта 13:24
Деньги, вырученные от размещения выпуска, будут направлены на возведение комплекса обработки и утилизации мусора в Тульской области. Проект реализуется ООО РО «Восток». Об этом информирует newsnn.ru.
Ежегодная мощность завода составит 300 тысяч тонн. Его построят в Узловском районе. Предприятие должно быть запущено до середины лета следующего года. Общий объем инвестиций в проект оценили в 1,8 миллиарда рублей. 1,6 миллиарда из данной суммы выделит РЭО.
Приобрести ценные бумаги смогут и физические лица. Предельный срок погашения облигаций — до 20 декабря 2032 года.
По словам представителей Российского экологического оператора, обеспечением по облигациям станут права требования по договору займа. Его заключают РЭО и РО «Восток». Срок погашения займа равен 10 годам. Необходимую валовую выручку на срок займа сократят до полумиллиарда рублей.
Россельхозбанк (РСХБ) станет якорным инвестором облигаций оператора. В банке подчеркнули, что минимальную доходность Российского экологического оператора по данному и последующим займам определили в размере ½ ключевой ставки ЦБ. Последняя на сегодняшний день равна 7,5%.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что благодаря использованию механизмов оператора можно снизить ставку до 6,5-7,5% годовых на фоне 11,5-13,5% у кредитных учреждений.
Буцаев подчеркнул, что соответствующий инструмент реализован при выделении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Ассигнования направляются на субсидирование 90% ключевой ставки Центробанка при выплате накопленного купонного дохода по облигациям, которые выпускает Российский экологический оператор для финансирования подобных проектов.
По мнению Дениса Буцаева, облигации РЭО зелеными пока назвать нельзя. Верификацию финансовых инструментов устойчивого развития (присвоение облигациям статуса зеленых) осуществляют структуры, которые занесены в национальный список верификаторов. Решение о присвоении такого статуса каждому выпуску облигаций РЭО в рамках общей программы на 100 миллиардов рублей будут принимать отдельно.
Ранее гендиректор Российского экологического оператора сообщил, что до 2025 года за счет облигаций РЭО в отрасль обращения с отходами удастся привлечь порядка 90 миллиардов рублей. Рассматривают примерно полсотни проектов. В нынешнем году в планах компании выделить финансирование на воплощение 20 из них. Проекты будут реализовывать в Самарской, Магаданской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой областях, Приморье и Ханты-Мансийском автономном округе.