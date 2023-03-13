Появилось новое видео падения купола с минарета мечети Ар-Рахим в Уфе

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В Уфе сегодня, 13 марта, произошел разгул стихии, последствия которого ударили по и без того болезненному как для Уфы, так и для всей Башкирии объекту — мечети-долгострою Ар-Рахим, которая стоит на въезде Уфы.
К счастью в происшествии никто не пострадал. Ветер повредил только строительные леса площадью 70 квадратных метров и собственно сам купол, который при столкновении с землей серьезно деформировался. В соцсетях очевидцы публикуют видео момента происшествия с разных ракурсов.
На первом видео запечатлены уже последствия разгула стихии.
На втором видео момент падения купола минарета с видеорегистратора, двигавшегося до моста через проспект Салавата Юлаева со стороны улицы Мингажева.
В Уфе мечеть Ар-Рахим должна большим и роскошным мусульманским храмом в Европе, и строить ее начали в далеком 2007 году. Сейчас вопрос завершения строительства все еще стоит, однако для того, чтобы мечеть достроить необходимо найти 4 миллиарда рублей.