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Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Появилось новое видео падения купола с минарета мечети Ар-Рахим в Уфе

13 марта 2023, 15:35
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
В соцсетях появились два видео, с места событий и с видеорегистратора с видом на мечеть.

В Уфе сегодня, 13 марта, произошел разгул стихии, последствия которого ударили по и без того болезненному как для Уфы, так и для всей Башкирии объекту — мечети-долгострою Ар-Рахим, которая стоит на въезде Уфы.

К счастью в происшествии никто не пострадал. Ветер повредил только строительные леса площадью 70 квадратных метров и собственно сам купол, который при столкновении с землей серьезно деформировался. В соцсетях очевидцы публикуют видео момента происшествия с разных ракурсов.

На первом видео запечатлены уже последствия разгула стихии.

На втором видео момент падения купола минарета с видеорегистратора, двигавшегося до моста через проспект Салавата Юлаева со стороны улицы Мингажева.

В Уфе мечеть Ар-Рахим должна большим и роскошным мусульманским храмом в Европе, и строить ее начали в далеком 2007 году. Сейчас вопрос завершения строительства все еще стоит, однако для того, чтобы мечеть достроить необходимо найти 4 миллиарда рублей.

В МЧС назвали официальную причину обрушения купола минарета в мечети Ар-Рахим в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Видео#Новости Уфы#Новости Башкирии#Происшествия#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол
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