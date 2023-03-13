«Переписывалась в телефоне»: Мама из Башкирии раскрыла причину конфликта с врачом

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Новость о произошедшем в одном из медучреждений Сибая облетела и социальные сети и СМИ. Однако как и всегда у конфликта есть две стороны и журналистам «КП-Уфа» удалось выяснить у той самой жительницы Сибая, что предшествовало событиям на видео, на котором женщина бросается на врача.
Инна Б. рассказала изданию, что видео инцидента обрезано, а важных событий на записи нет. По словам мамы 12-летнего сына она обратилась в больницу в праздничный день 8 марта, мальчика мучала головная боль, которая не проходила от таблетки, которая обычно помогала. Женщина повезла в городскую больницу, где ее перенаправили в ковид-госпиталь, именно там принимает врач-педиатр.
Обеспокоенная состоянием сына женщина приехав на место по ее словам увидела врача-педиатра, которая стояла рядом и переписывалась в телефоне. На просьбу осмотреть сына врач ответила, что в данный момент консультируется с коллегами, а потом якобы ушла в кабинет сославшись на наличие тяжелого пациента.
По словам Инны Б. котфликт начался с попытки заглянуть в кабинет врача, чтобы удостовериться что у врача тяжелый пациент. Но врач уже выходила из кабинета, после чего мама ребенка сфотографировала ее и сказала, что будет жаловаться.
— Прихожу обратно в фойе. Там стоит эта врач и опять глазеет в телефон. А потом педиатр заявила, что не будет смотреть ребенка, пока не освободится. Дальше произошло то, что попало на видео. На эмоциях я ее отшвырнула, — рассказала женщина изданию.
По словам Инны Б. ее взбесили слова про тяжелого пациента. Возмутило женщину и то, что врач после «отшвыривания» выбежала фотографировать машину женщины, после чего возмущенная мама «вышла из автомобиля, отобрала ее телефон и просто в снег рядом бросила». Также женщина отрицает, что била врача и ссылается на обрезанное видео в соцсетях и требует заключения судмедэкспертизы, а также намеревается подать жалобу на действия или же бездействие врача.
Что касается судмедэкспертизы, врачу ее уже назначили, а МВД ведет проверку инцидента, о котором в УМВД по Сибаю поступило заявление от врача. В Минздраве Башкирии тем временем сообщают, что женщина вместо того, чтобы дождаться приема стала агрессивно себя вести, схватила за шею врача, а затем оттолкнула ее. Также в минздраве рассказали и о том, что когда врач фотографировала номера машины Инны Б. она выскочила из авто и снова вцепилась в доктора, а коллегам пришлось растаскивать женщин. После инцидента, как уже сообщалось ранее, в больницу приехали полицейские и составили протокол.