«Переписывалась в телефоне»: Мама из Башкирии раскрыла причину конфликта с врачом

Что касается судмедэкспертизы, врачу ее уже назначили, а МВД ведет проверку инцидента, о котором в УМВД по Сибаю поступило заявление от врача. В Минздраве Башкирии тем временем сообщают, что женщина вместо того, чтобы дождаться приема стала агрессивно себя вести, схватила за шею врача, а затем оттолкнула ее. Также в минздраве рассказали и о том, что когда врач фотографировала номера машины Инны Б. она выскочила из авто и снова вцепилась в доктора, а коллегам пришлось растаскивать женщин. После инцидента, как уже сообщалось ранее, в больницу приехали полицейские и составили протокол.