Падение купола с мечети, платные автодороги и массовое ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Вечером 13 января в Уфе от сильного порыва ветра сорвало купол одного из минаретов мечети «Ар-Рахим». Позднее стало известно о том, что из-за ветра также пострадал установленный на здании баннер, имитировавший его фасад. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в результате падения купола обвалились строительные леса на площади порядка 60 квадратных метров.
В массовом ДТП в Уфе пострадало восемь автомобилей. По словам водителей, авария произошла из-за дефектов дорожного полотна — рытвин и выбоин, образовавшихся на фоне резких температурных перепадов. Автовладельцы намерены судиться за возмещение нанесенного ущерба. В настоящий момент пострадавший ожидают акт о состоянии дорожного полотна. Ситуацию Mkset прокомментировали в региональном Минтрансе.
УФАС по РБ возбудило дело о нарушении конкуренции. Как считают в надзорном органе, республиканское государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ГУП «УАЗ»), управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ), а также городское управление земельных и имущественных отношений заключили соглашение о покупке светотехнической продукции у подмосковной компании «Клирлайт Рус». Основанием для возбуждения дела стали документы, поступившие в ФАС из Управления ФСБ по Башкирии. По мнению ФСБ, закупка началась заранее. Еще в июле 2020 года начальник УКХиБ мэрии направил в Фонд социальных целевых программ (ФСЦП) обращение с просьбой профинансировать приобретение светотехнического оборудования, приложив спецификацию на 24 наименования стоимостью почти 30 млн рублей. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Правительство Башкирии утвердило методику расчета стоимости проезда по платным автодоргам. Речь, в том числе, идёт о платных участках автодорог и предельных суммах взимаемых средств. Согласно тексту документа, взимать плату за проезд будет оператор, формула для расчета платы будет учитывать базовый размер платы, протяженность участка автодороги, а также несколько коэффициентов: время суток, день недели, способ оплаты. Размер оплаты будет варьироваться от 12 до 269 рублей за километр.