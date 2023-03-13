Падение купола с мечети, платные автодороги и массовое ДТП в Уфе

УФАС по РБ возбудило дело о нарушении конкуренции. Как считают в надзорном органе, республиканское государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ГУП «УАЗ»), управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ), а также городское управление земельных и имущественных отношений заключили соглашение о покупке светотехнической продукции у подмосковной компании «Клирлайт Рус». Основанием для возбуждения дела стали документы, поступившие в ФАС из Управления ФСБ по Башкирии. По мнению ФСБ, закупка началась заранее. Еще в июле 2020 года начальник УКХиБ мэрии направил в Фонд социальных целевых программ (ФСЦП) обращение с просьбой профинансировать приобретение светотехнического оборудования, приложив спецификацию на 24 наименования стоимостью почти 30 млн рублей. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.