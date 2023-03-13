Олимпийский мишка и Китай: что продается в магазине Zasport который хвалит Хабиров

Вещи там сейчас продаются с 20-процентной скидкой. А в конце зала — с еще большей — распродают старые коллекции. Если посмотреть на ценники, то можно сделать много интересных открытий. Главное заключается в том, что львиная часть представленного — не просто не башкирского, а даже не российского производства.