Олимпийский мишка и Китай: что продается в магазине Zasport который хвалит Хабиров

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Фирменный магазин Zasport открылся в конце прошлой недели. По такому поводу туда пригласили известных башкирских спортсменов. О начале работы торговой точки сообщил в своем телеграм-канале лично глава Башкирии Радий Хабиров.
«В Башкортостане начинаем шить классную спортивную и повседневную одежду. Рад, что компания Zasport, один из резидентов нашей особой экономической зоны „Алга“, нашла в нас надежного партнера. Теперь в куртки и футболки от лучших дизайнеров нашей страны, которые придумывают форму для наших олимпийцев, мы сможем одеть и сборные команды нашей республики», — написал он.
Глава региона отметил, что Zasport — это «качественная спортивная одежда». Но что же на самом деле скрывается под громкой вывеской?
Корреспондент Mkset, отправилась в магазин, чтобы изучить продукции широко рекламируемого региональными властями производства. Покупателей, видимо, там пока не много. Поэтому продавцы — девушки и молодой человек — уже на входе предлагают что-то «показать и подсказать».
«Нам нельзя оставлять покупателя одного, поэтому я просто постою рядом», — объясняют они.
Вещи там сейчас продаются с 20-процентной скидкой. А в конце зала — с еще большей — распродают старые коллекции. Если посмотреть на ценники, то можно сделать много интересных открытий. Главное заключается в том, что львиная часть представленного — не просто не башкирского, а даже не российского производства.
В качестве производителя на бирках указаны несколько китайских фабрик, ИП Бобылев из Ставропольского края и ивановский «Протекс Пир». Правда попадаются и те, что выпускает ООО «Заспорт Лаб».
Сама продукция, у корреспондента оставила смешанные чувства. Какие-то изделия напомнили продукцию нулевых — но не по цене, а по качеству тканей и внешнему виду. Более сложные изделия — поставленные из Китая, например парки — выглядят по мнению корреспондента неплохо сшитыми, но их стоимость выше 20 тысяч рублей вряд ли порадует покупателей.
Качество вещей, впрочем, очень разное. Где-то корреспондент встретил и кривые швы. Киперная лента (применяется для отделки краев швейных изделий, окантовки, для укрепления швов — прим. ред) синего цвета, которой закрыт шов горловины, прошита белой нитью. Некоторые швы выполнены со слабым натяжением нитей, отчего видны нитки — и тоже контрастного цвета. Отсутствие заморочек со сменой ниток, по мнению корреспондента может свидетельствовать, что это — недорогое массовое производство. Но по ценам так не скажешь: 4,5 тысячи стоят спортивные штаны, 5 тысяч — худи.
Трикотажные лонгсливы сшиты из довольно жесткого на ощупь футера-петли. А еще здесь, кажется, не слышали о модных в последние несколько лет худи из полотна с толстенным начесом — таких в уфимском «Заспорте» нет.
Стилистика — от современного кэжуала до спортдизайна Советского Союза. Здесь и добрый старый медвежонок Олимпиады 1980 года, и излюбленная цветовая гамма: красный, синий, белый. Хорошо, если полотно (а ткани с большим содержанием хлопка к этому склонны) не будет линять при первой стирке.
Единственная вещь, которая привлекала внимание корреспондента Mkset — это шерстяная водолазка светло-бирюзового цвета. Хороший состав, неплохое исполнение и ... китайский производитель.
Есть еще и обувь — кеды все того же китайского производства. Но цена — от 5,5 тысяч рублей "кусается". И это еще со скидкой.
Покупателей, которые любит читать, что написано на бирках, «Заспорт» немного повеселит. Например, вот эта красная китайская кофта с русским медвежонком, судя по надписи — леггинсы. А синяя куртка только прикидывается синей. Судя по надписи она — терракотовая.
Может быть, путаница с бирками — следствие того, что компания просто заказывает готовые вещи у других производителей и пришивает к ним шильдики и этикетки.
Генеральный директор компании «Заспорт» Николай Ступаков в ответ на запрос Mkset заявил, что ZASPORT — российский бренд спортивной и повседневной одежды.
«Мы — компания полного цикла: разрабатываем дизайн всей продукции, занимаемся конструированием, а что касается производства, то у нас есть собственная фабрика во Внуково и производственные партнеры как в России, так и за рубежом, в том числе и в Китае», — рассказал он.
Руководитель компании также сообщил, что бренд сотрудничает с предприятиями Сербии, Турции. Заказы размещаются и в российских городах: Иваново, Саратове, Пензе и других. Между тем «Заспорт» рассчитывает, что ишимбайская фабрика позволит максимально сконцентрировать производство в России.
По словам Николая Ступакова, открытие фабрики ZASPORT в Ишимбае запланировано на вторую половину апреля. Там будут производить сезонные коллекции для собственной розничной сети, спортивную экипировку и спецодежду.
Что касается зарплат швей, то в описании вакансии указаны цифры «от 28 000 до 100 000 рублей в зависимости от квалификации специалиста», указал руководитель. Он также отметил, что компания бесплатно обучает сотрудников и «дает людям возможность освоить новую профессию». Сейчас идет активный набор персонала — к моменту открытия фабрики компания рассчитывает укомплектовать штат.
Глава Башкирии не в первый раз рекламирует Zasport, подчеркивая важность предприятия для республики. В декабре прошлого года Радий Хабиров вместе с Андреем Назаровым, в пуховиках «Заспорт» торжественно запускали строительство Центра фехтования в уфимском затоне. Но с тех пор в этих куртках на фото они не появлялись.
Еще раньше Радий Хабиров отзывался о компании как об очень интересном производителе, присутствие которого в регионе очень престижно. В декабре 2021 года он заявлял, что Zasport «нужно на руках носить, за руки водить».
Компания «Фабрика Заспорт» зарегистрирована в Ишимбае в сентябре 2020 года. За 2021 год она получила 387,3 млн рублей выручки, чистая прибыль составила 39,7 млн. За 2022 год данных о деятельности компании пока нет.
Ишимбайская компания связана с московским дизайнером, дочерью генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина Анастасией Задориной. Она вместе с ООО «Флагман» владеет московским ООО «Заспорт». А ишимбайская «Фабрика Заспорт» — дочка компании «Флагман».
Ранее Задорина заявляла, что основанный ею бренд Zasport может заменить adidas. Но судя по продукции в уфимском магазине до этого еще очень далеко.
Пока ишимбайское предприятие зарабатывает на поставках спецодежды московским госпредприятиям. В конце 2020 и в 2021 году оно заключило 10 госконтрактов на поставку одежды и обуви. Заказчиками выступили московский Центр организации дорожного движения, казенное учреждение «Администратор московского парковочного пространства», ГКУ «Организатор перевозок», Мосгортранс и Московский метрополитен на общую сумму свыше 460 млн рублей. Вероятно, благодаря этим госконтрактам фабрика и обеспечила себе выручку.
При этом, в 2021 году, согласно данным системы «СПАРК», на фабрике работало всего четыре человека. Каким образом они успевали выполнять госконтракты не ясно?
Тем не менее ишимбайский «Заспорт» ищет сотрудников, в том числе и швей. Всего у компании 136 вакансий начиная от коммерческого директора (зарплата 90 тысяч рублей) заканчивая дворником (20 тысяч). Конструкторам одежды там готовы платить 33 тысячи рублей, операторам швейного производства и раскройщикам — 28 тысяч. Это существенно ниже, чем средняя номинальная зарплата в Башкирии — в 2022 году она по официальным данным составила 48 349 рублей.
Республиканские власти заявляли, что открытые в особой экономической зоне «Алга» швейные предприятия создадут рабочие места для жителей юга Башкирии. Однако пока там не могут набрать желающих трудиться на предложенных условиях.
Экономист Всеволод Спивак ранее отмечал, что массовое производство одежды в современных условиях не позволяет создавать большой прибавочной стоимости. Поэтому зарплата при массовом пошиве не может быть высокой.
Стимулирование развития таких производств за счет бюджета, считает эксперт, не развивает экономику, а скорее вредит ей.