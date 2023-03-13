Дом в снегу: Что делать, если у дома в Уфе нет управляющей компании, но есть проблемы

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В Уфе продолжается разгул стихии, жалобы на неубранный снег несмотря на резкое потепление местами никуда не делись, с корректировкой на то, что где-то снег превратился в лед, а где-то после механической уборки и вовсе заблокировал жителей в их домах.
Однако ответственность за содержание территории у дома, называемой придомовой, несет управляющая организация закрепленная за домом. В пресс-службе Уфы напоминают также и о том, что за некачественную работу управляшки предусмотрена ответственность. А именно наказание предусмотренное статьей 6.4 Кодекса об Административных нарушениях республики Башкортостан.
Однако существуют и те дома, которые не имеют управляющей организацией. В случае недовольства обслуживанием дома необходимо обращаться непосредственно в УЖХ района, к которому относится плохо убранный дом.