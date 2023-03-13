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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Дом в снегу: Что делать, если у дома в Уфе нет управляющей компании, но есть проблемы

13 марта 2023, 10:51
Фото: mkset.ru

Власти Уфы напомнили куда обращаться с проблемами жителям без управляющей компании

За состояние придомовой территории ответственность несет управляющая организация, но есть она не у всех.

В Уфе продолжается разгул стихии, жалобы на неубранный снег несмотря на резкое потепление местами никуда не делись, с корректировкой на то, что где-то снег превратился в лед, а где-то после механической уборки и вовсе заблокировал жителей в их домах.

Однако ответственность за содержание территории у дома, называемой придомовой, несет управляющая организация закрепленная за домом. В пресс-службе Уфы напоминают также и о том, что за некачественную работу управляшки предусмотрена ответственность. А именно наказание предусмотренное статьей 6.4 Кодекса об Административных нарушениях республики Башкортостан.

Однако существуют и те дома, которые не имеют управляющей организацией. В случае недовольства обслуживанием дома необходимо обращаться непосредственно в УЖХ района, к которому относится плохо убранный дом.

  • УЖХ Демского района: +7 (34-72) 81-22-30;
  • УЖХ Калининского района: +7 (34-72) 38-65-11, 293-35-11;
  • УЖХ Кировского района: +7 (34-72) 56-36-88, 293-11-00;
  • ООО УК Ленинского района: +7 (34-72) 86-51-74;
  • УЖХ Октябрьского района: +7 (34-72) 35-66-95; 292-73-00;
  • УЖХ «Сипайловский» Октябрьского района: +7 (34-72) 36-12-13, 291-24-24;
  • УЖХ Орджоникидзевского района: +7 (34-72) 86-00-90, 216-43-44;
  • УЖХ Советского района: +7 (34-72) 00-23-36;
  • Центральная диспетчерская Управления жилищного хозяйства Уфы: +7 (34-72) 35-48-00.
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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