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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

На озере в парке Кашкадан в Уфе тело утонувшего мужчины извлекли из воды спасатели

13 марта 2023, 04:32
Фото: 1MI
Видео тела в пакете извлеченного спасателями из воды публикуют в соцсетях.

В соцсетях публикуют видео на котором мужчины в оранжевых спецкостюмах, предположительно спасатели, извлекают из озера тело человека, уже помещенное в черный мешок. Подпись к опубликованному видео гласит — «Мужчина на Кашкадане провалился под лед, не смогли спасти». 

 

Видео: телеграм-канал @UFA_RB

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Управления гражданской защиты города Уфы и пресс-службу МЧС по Башкирии, как только комментарии будут получены они будут опубликованы в данной заметке. Предварительно от источника Mkset известно, что инцидент в действительности был, но причина происшествия это «не совсем провал под лед», в скором времени происшествие прокомментируют в УГЗ Уфы.

В межсезонье, к сожалению, подобные случаи не редкость, так в начале ноября 2022 года деревне Ключевка Федоровского района найдено тело 8-летнего мальчика, он с сестрой играл на водоеме в 15 метрах от берега и провалился под лед. Сестра не смогла вытащить брата и побежала домой за взрослыми, но по прибытию взрослых на место было уже поздно.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия#Видео
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