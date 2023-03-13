На озере в парке Кашкадан в Уфе тело утонувшего мужчины извлекли из воды спасатели

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В соцсетях публикуют видео на котором мужчины в оранжевых спецкостюмах, предположительно спасатели, извлекают из озера тело человека, уже помещенное в черный мешок. Подпись к опубликованному видео гласит — «Мужчина на Кашкадане провалился под лед, не смогли спасти».
Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Управления гражданской защиты города Уфы и пресс-службу МЧС по Башкирии, как только комментарии будут получены они будут опубликованы в данной заметке. Предварительно от источника Mkset известно, что инцидент в действительности был, но причина происшествия это «не совсем провал под лед», в скором времени происшествие прокомментируют в УГЗ Уфы.
В межсезонье, к сожалению, подобные случаи не редкость, так в начале ноября 2022 года деревне Ключевка Федоровского района найдено тело 8-летнего мальчика, он с сестрой играл на водоеме в 15 метрах от берега и провалился под лед. Сестра не смогла вытащить брата и побежала домой за взрослыми, но по прибытию взрослых на место было уже поздно.