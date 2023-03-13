На озере в парке Кашкадан в Уфе тело утонувшего мужчины извлекли из воды спасатели

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Управления гражданской защиты города Уфы и пресс-службу МЧС по Башкирии, как только комментарии будут получены они будут опубликованы в данной заметке. Предварительно от источника Mkset известно, что инцидент в действительности был, но причина происшествия это «не совсем провал под лед», в скором времени происшествие прокомментируют в УГЗ Уфы.