На берегу Нугушского водохранилища улучшили качество связи

— Впереди нас ждет туристический сезон-2023, и берега Нугушского водохранилища снова станут одной из самых посещаемых локаций в Башкирии. Искусственный интеллект и большие данные о перемещениях абонентов помогают нам рассчитать нагрузку на сеть и заранее усилить сигнал там, где это необходимо, чтобы абоненты могли оставаться на связи даже в самых заповедных уголках и пользоваться всеми сервисами нашей экосистемы — от быстрого мобильного интернета до онлайн-кинотеатра. А чтобы получить еще больше информации о водохранилище, я рекомендую пройтись по маршруту «Таллы» с нашим аудиогидом, который мы запускали для национального парка Башкирия, — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.