На берегу Нугушского водохранилища улучшили качество связи

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
В преддверии туристического сезона компания установила базовую станцию на берегу популярного водоема в Башкирии. Максимальная скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с.
Мобильным интернетом обеспечены все базы отдыха, расположенные на территории водохранилища — «Лесная сказка», «ForestHouse», усадьба «Липовый цвет», гостевой дом «Вояж», «Сапсан» и другие. Отдыхающие и рыбаки могут на высокой скорости пользоваться современными цифровыми сервисами, загружать видео в соцсети и вести прямые эфиры, звонить по видеосвязи, а вечером смотреть кино онлайн и общаться в мессенджерах. Установка базовой станции также позволит находиться на связи со службами спасения на берегах водохранилища, обеспечив комфорт и безопасность отдыхающих.
Нугушское водохранилище — одна из главных достопримечательностей Башкирии. Туристы приезжают сюда ради красивых пейзажей, рыбалки и прогулок по таежному лесу и скалам. Ежегодно берега водоема привлекают тысячи рыбаков и любителей отдыха на природе, которым необходимо оставаться на связи даже за городом.
— Впереди нас ждет туристический сезон-2023, и берега Нугушского водохранилища снова станут одной из самых посещаемых локаций в Башкирии. Искусственный интеллект и большие данные о перемещениях абонентов помогают нам рассчитать нагрузку на сеть и заранее усилить сигнал там, где это необходимо, чтобы абоненты могли оставаться на связи даже в самых заповедных уголках и пользоваться всеми сервисами нашей экосистемы — от быстрого мобильного интернета до онлайн-кинотеатра. А чтобы получить еще больше информации о водохранилище, я рекомендую пройтись по маршруту «Таллы» с нашим аудиогидом, который мы запускали для национального парка Башкирия, — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.