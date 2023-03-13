МЧС предупреждает жителей Башкирии о новой погодной опасности

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Испытания которые преподносит погода в межсезонье в самом разгаре. Снегопады и снежная каша после них позади, однако выбраться из заблокированных снегом домов на теплых выходных было нелегко, снежная каша местами превратилась в гладкий каток и жители Башкирии с большой осторожностью передвигались на выходных. Новая проблема для марта обыденна, но игнорировать ее нельзя во избежание тяжелых последствий.
В республику вчера 12 марта пришел ветер, порыве которого до 20 м/с ожидаются по региону и в частности в его столице Уфе. В целом прогнозируется юго-восточный ветер 9-14 м/с.
Такой ветер может спровоцировать падение деревьев и некоторых конструкций на припаркованные автомобили, тоже самое касается и пешеходов, которым необходимо проявлять особую бдительность на улицах во время сильного ветра.
Тем кто будет находиться за рулем во время сильного ветра рекомендуется снизить скорость и выдерживать дистанцию.
Такие предупреждения не стоит игнорировать. Так прошлой весной в Башкирии произошло два серьезных инцидента, так в селе Бураево под действием силы ураганного ветра сорвалась крыша бассейна. Незадолго до этого происшествия из-за сильных порывов ветра в селе Булгаково улетела крыша супермаркета, её фрагменты перекрыли дорогу и повредили несколько автомобилей.