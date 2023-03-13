МЧС предупреждает жителей Башкирии о новой погодной опасности

Испытания которые преподносит погода в межсезонье в самом разгаре. Снегопады и снежная каша после них позади, однако выбраться из заблокированных снегом домов на теплых выходных было нелегко, снежная каша местами превратилась в гладкий каток и жители Башкирии с большой осторожностью передвигались на выходных. Новая проблема для марта обыденна, но игнорировать ее нельзя во избежание тяжелых последствий.