МЧС показало как выглядит купол минарета мечети "Ар-Рахим" в Уфе после падения

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Порывистый ветер в Уфе спровоцировал падение купола с одного из минаретов мечети «Ар-Рахим». На месте событий уже побывали специалисты из УГЗ Уфы и МЧС по РБ.
Сообщается, что в результате произошедшего целостность здания не была нарушена, однако пострадали строительные леса на площади порядка 70 квадратных метров.
Пресс-служба МЧС по РБ публикует видео с места событий. На кадрах видно, как позолоченный купол, запутавшийся в обломках строительных лесов, лежит в снегу около мечети.
О том, что сейчас происходит с одним из самых известных долгостроев Башкирии мы рассказывали здесь. Также ранее о строительстве мечети высказался глава республики Радий Хабиров, отметивший, что мечеть, строительство которой началось в 2007 году, безусловно планируют достраивать, однако для этого потребуются внебюджетные средства. По его словам, строительство мечети обойдется в сумму порядка четырёх миллиардов рублей.