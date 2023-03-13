mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

МЧС показало как выглядит купол минарета мечети "Ар-Рахим" в Уфе после падения

13 марта 2023, 15:20
Фото: 1MI
Купол сорвало из-за сильных порывов ветра

Порывистый ветер в Уфе спровоцировал падение купола с одного из минаретов мечети «Ар-Рахим». На месте событий уже побывали специалисты из УГЗ Уфы и МЧС по РБ.

Сообщается, что в результате произошедшего целостность здания не была нарушена, однако пострадали строительные леса на площади порядка 70 квадратных метров.

Пресс-служба МЧС по РБ публикует видео с места событий. На кадрах видно, как позолоченный купол, запутавшийся в обломках строительных лесов, лежит в снегу около мечети.

О том, что сейчас происходит с одним из самых известных долгостроев Башкирии мы рассказывали здесь. Также ранее о строительстве мечети высказался глава республики Радий Хабиров, отметивший, что мечеть, строительство которой началось в 2007 году, безусловно планируют достраивать, однако для этого потребуются внебюджетные средства. По его словам, строительство мечети обойдется в сумму порядка четырёх миллиардов рублей.

#Азамат Нухов#Видео#Происшествия#Город#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол
Подпишитесь
В МЧС назвали официальную причину обрушения купола минарета в мечети Ар-Рахим в Уфе
Сегодня, 15:00
Массовое ДТП в Уфе: 8 машин пострадало на мосту отремонтированном за 202 млн рублей
Сегодня, 11:20
Елки-2: в Башкирии возбудили новое дело о закупе новогодних гирлянд в обход конкурса
Сегодня, 12:36
Олимпийский мишка и Китай: что продается в магазине Zasport который хвалит Хабиров
Сегодня, 02:45
Замять дело не получится: мать из Башкирии требует найти виновных в смерти первенца
11 марта 10:54