Как не стать жертвой мошенников: 3 реальных истории со счастливым концом

Школьник Азамат К. из Уфы готовился к ЕГЭ. Весь год он упорно трудился, но за месяц до экзамена нервы стали сдавать. Азамату казалось, что он ничего не знает, ни с чем не справится и вообще все «завалит». С такими проблемами столкнулся не только он, но и часть его одноклассников. БОльшая часть. А один из них нашел в одной социальной сети группу, в которой обещали предоставить все актуальные ответы на экзамены. Цена оказалась не маленькая, но группа была (как казалось) проверенная. О ней мальчику сообщил друг сестры, который сдавал экзамен два года назад и пользовался услугами этой самой группы. Одноклассник Азамата лично был знаком с этим парнем, оснований не доверять — не было. Школьники решили скооперироваться и вместе купить часть ответов, но о планах старшая сестра Азамата. Она поняла, что ребята имеют дело с мошенниками и вовремя предотвратила сделку со злоумышленниками. Ребята сдали экзамены. Сами. Свою попытку купить ответы вспоминают со стыдом.