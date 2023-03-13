Как не стать жертвой мошенников: 3 реальных истории со счастливым концом

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Будучи уверенными, что на истории злоумышленников «ведутся» только дети и пожилые люди, вы сразу становитесь более уязвимыми.Как же не стать жертвой мошенников? Как понять, что вы близки к потере денежных средств в обычной и не опасной, казалось бы, ситуации? Предлагаем ознакомиться с пятью реальными случаями, которые закончились хорошо только благодаря бдительности участников этих историй. И давайте на них учиться.
Пожалуйста, верните деньги
Елена Р. из Уфы получила сообщение от своего банка о поступлении денежных средств от маркетплейса, где недавно делала заказ. Сумма соответствовала стоимости заказа, но Елена не отменяла его, товар получила, а потому была удивлена. Вскоре в самом мессенджере маркетплейса она получила сообщение о том, что возврат был сделан по ошибке, и менеджер компании просит вернуть денежные средства. В целом все сходилось: сумма, наименование продавца, да и сбой может быть у всех. Чужие деньги Елене не нужны — она готова все вернуть. Но сама ситуация девушку все же насторожила, она решила позвонить на горячую линию маркетплейса. Ей сообщили, что с большой вероятностью ее аккаунт был взломан, и доступ к нему теперь имеют мошенники. От ее имени они сделали возврат, а потом под видом продавца связались с девушкой и просили вернуть деньги, которые попали бы на счет к злоумышленникам.
Вывод: никогда и никому не переводите денежные средства, не убедившись в подлинности просьбы о возврате. А еще — чаще меняйте пароль в профилях интернет-магазинов, делайте их сложными и ставьте двухфакторную аутентификацию.
На вас заведено уголовное дело
Марине Н. из Салавата позвонил якобы майор МВД и сказал, что на нее заведено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас идет проверка, ей нужно сообщить информацию о своих картах и последних банковских операциях — ведь ей же нечего скрывать, если она ни в чем не виновата? Мужчина был настойчив и убедителен, было очень похоже, что он говорит правду, но Марина понимала, что это может быть мошенник, и повесила трубку. Лжемайор тут же перезвонил, стал интересоваться, почему она прерывает разговор, стал угрожать привлечением ее к ответственности за препятствие расследованию. Тут Марина растерялась, но благо рядом был муж, который взял трубку, сказал, чтобы была направлена официальная повестка, если остались вопросы к его жене, и повесил трубку. Злоумышленник больше не перезванивал, никакой повестки, естественно, не пришло.
Вывод: если у сотрудника правоохранительных органов есть подозрения — он направит вам повестку, чтобы вызвать на официальный допрос. Не стоит бояться грозного голоса из трубки — настоящий полицейский не станет выманивать у вас конфиденциальную информацию по телефону.
— Еще один распространённый вид телефонного мошенничества — это звонок от якобы представителя службы безопасности банка. Для борьбы с такими злоумышленниками в Сбербанк Онлайн есть специальный сервис — «Сообщить о мошеннике». Зайдите в приложение или через браузер и заполните простую форму — так вы добавляете номер телефона преступника в специальную базу, которая потом обрабатывается специалистами. Как только вы столкнулись с любым видом телефонного мошенничества — мы тут же рекомендую вам сообщить нам данные преступника, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
ЕГЭ без забот
Школьник Азамат К. из Уфы готовился к ЕГЭ. Весь год он упорно трудился, но за месяц до экзамена нервы стали сдавать. Азамату казалось, что он ничего не знает, ни с чем не справится и вообще все «завалит». С такими проблемами столкнулся не только он, но и часть его одноклассников. БОльшая часть. А один из них нашел в одной социальной сети группу, в которой обещали предоставить все актуальные ответы на экзамены. Цена оказалась не маленькая, но группа была (как казалось) проверенная. О ней мальчику сообщил друг сестры, который сдавал экзамен два года назад и пользовался услугами этой самой группы. Одноклассник Азамата лично был знаком с этим парнем, оснований не доверять — не было. Школьники решили скооперироваться и вместе купить часть ответов, но о планах старшая сестра Азамата. Она поняла, что ребята имеют дело с мошенниками и вовремя предотвратила сделку со злоумышленниками. Ребята сдали экзамены. Сами. Свою попытку купить ответы вспоминают со стыдом.
Вывод: это лишь один из способов, когда мошенники играют на эмоциях людей. Не стоит принимать решения, находясь в нервном напряжении или потрясении. Посоветуйтесь с близкими, попросите помощи в первую очередь у них.
Будьте бдительны! Не давайте обмануть себя и своих близких!